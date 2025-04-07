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Коли в Україну повернеться тепло: синоптик дала прогноз

Понеділок 07 квітня 2025 13:15
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Коли в Україну повернеться тепло: синоптик дала прогноз Ілюстративне фото: синоптик розповіла, коли до України повернеться тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні протягом тижня утримуватиметься холодна погода. Потепління можна очікувати вже з Вербної неділі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку синоптика Наталки Діденко.

За словами Діденко, протягом тижня зберігатиметься прохолодна погода: вночі очікуються заморозки, а вдень температура не підніматиметься вище кількох градусів тепла.

"Потепління почнеться у період Вербної неділі", - додала вона.

Окремо варто додати, що цьогоріч Вербну неділю Україна святкує 13 квітня.

Похолодання в Україні

На початку квітня синоптики попередили українців про ризик похолодання в Україні, заморозків й снігу. Водночас очікувати стрімкої зміни погоди після цього також не варто. Лише після 10 квітня температура в країні почне поступово підніматись.

Окремо варто додати, що 6 квітня в низці областей України випав сніг. Українці тоді активно публікували фото- й відеоматеріали.

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