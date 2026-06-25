Де в Україні отримують найбільшу та найменшу пенсії: дані від ПФУ

Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, як оформити пенсію в Україні, якщо ви перебуваєте за кордоном.

Також нещодавно стало відомо, що тепер пенсійний стаж за роками до 2004 року рахують за іншими правилами. Оскільки у той період бази даних не існувало - роки підтверджують трудовою книжкою або довідками з архівів.

До речі, пенсіонерам без достатнього стажу держава також пропонує окрему соціальну допомогу.