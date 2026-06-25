Где в Украине получают наибольшую и наименьшую пенсию: данные от ПФУ

Напомним, ранее РБК-Украина объясняла, как оформить пенсию в Украине, если вы находитесь за границей.

Также недавно стало известно, что теперь пенсионный стаж по годам до 2004 года считают по другим правилам. Поскольку в тот период базы данных не существовало - годы подтверждают трудовой книжкой или справками из архивов.

Кстати, пенсионерам без достаточного стажа государство также предлагает отдельную социальную помощь .