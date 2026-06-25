RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Где в Украине получают наибольшую и наименьшую пенсию: данные от ПФУ

06:30 25.06.2026 Чт
1 мин
Средний размер пенсии по Украине вдвое выше прожиточного минимума
aimg Елена Чупровская
Фото: как отличается средняя пенсия по регионам (Getty Images)

Киев лидирует в списке населенных пунктов и регионов, где зафиксирован самый средний размер пенсии.

Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в Пенсионном фонде Украины.

По состоянию на 1 апреля 2026 средний размер пенсии по Украине достиг 7 236,49 грн.

По данным ПФУ, самая большая средняя пенсия у жителей Киева - 9 863,73 грн.

Наименьшая средняя пенсия у жителей Тернопольской области - речь идет о 5 612,46 грн.

Читайте также: Разница в 10 раз: какая наименьшая и самая большая пенсия в Украине

Как меняется средняя пенсия в Украине

В то же время, средняя пенсия в Украине продолжает расти. Еще 1 января 2026 года, по данным ПФУ, средняя пенсия по Тернопольской области составляла 5062,66 грн, а в Киеве - 8981,20 грн.

Напомним, ранее РБК-Украина объясняла, как оформить пенсию в Украине, если вы находитесь за границей.

Также недавно стало известно, что теперь пенсионный стаж по годам до 2004 года считают по другим правилам. Поскольку в тот период базы данных не существовало - годы подтверждают трудовой книжкой или справками из архивов.

Кстати, пенсионерам без достаточного стажа государство также предлагает отдельную социальную помощь .

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПенсииПенсионный возрастПенсионная реформаПенсии в Украине