Где в Украине самая дорогая аренда жилья и какую часть зарплаты она "съедает"

В Украине зафиксируют огромный разрыв в стоимости аренды: самым дорогим городом остается Ужгород с ценником в 23 300 гривен, тогда как в прифронтовом Харькове аренда стоит втрое дешевле - 6 500 гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Главное: Западный регион лидирует: самая высокая стоимость аренды однокомнатных квартир в Украине зафиксирована в городах на западе страны и в столице.

Удар по кошельку: в отдельных областных центрах аренда жилья съедает более двух третей или даже более 80% от средней заработной платы жителей.

Самые дешевые варианты: минимальные цены на аренду и наименьшая финансовая нагрузка на доходы граждан наблюдаются в прифронтовых регионах.

ТОП дорогих городов по стоимости аренды

Согласно статистике ЛУН по состоянию на май 2026 года, самые высокие медианные цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы в западных областях Украины и столице:

Ужгород - 23 300 грн (стоимость выросла на 24% за год);

- 23 300 грн (стоимость выросла на 24% за год); Львов - 20 000 грн (прирост составил 19%);

- 20 000 грн (прирост составил 19%); Киев и Ивано-Франковск - по 17 800 грн (в столице цена увеличилась на 4%, а в Ивано-Франковске прыгнула сразу на 32%).

Для сравнения, самая дешевая аренда зафиксирована в Харькове (6 500 грн), Сумах (7 000 грн) и Чернигове (8 000 грн). Данных о Херсоне и оккупированных территориях нет.

Какой процент заработка приходится отдавать за жилье

Совместное исследование ЛУН и Work.ua показало, что в некоторых городах аренда однокомнатной квартиры поглощает большую часть средней зарплаты, тогда как в других регионах эта нагрузка значительно меньше.

Абсолютным лидером по этому показателю стал Ужгород - там на аренду жилья идет рекордные 82% от медианной зарплаты. На втором месте оказался Львов, где украинцы съемного жилья вынуждены отдавать 67% своего заработка.

Третью строчку заняли Ивано-Франковск и Черновцы - жители этих городов тратят на крышу над головой 66% и 56% дохода соответственно.

В Киеве аренда однокомнатной квартиры составляет 51% от медианной зарплаты (причем этот показатель за год снизился на 12%).

Наименьшую долю заработной платы на аренду тратят в Херсоне (16%), Харькове (25%) и Николаеве (31%).