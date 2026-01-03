Де в Україні можна зареєструватись на "нульовий курс": повний перелік вишів від МОН

Міністерство освіти й науки України затвердило перелік закладів вищої освіти, в яких можна зареєструватися на так званий "нульовий курс".
Докладніше про зимовий вступ на "нульовий курс" в Україні та заклади вищої освіти, які беруть участь в експериментальному проекті, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з інформацією Міністерства освіти й науки, політика так званого зимового вступу, ініційована президентом України, була затверджена раніше Кабінетом міністрів.
Йдеться про експериментальний проект підготовчого відділення з розширеною програмою та новими можливостями для вступників.
Вже від початку нового 2026 року заклади вищої освіти (ЗВО) відкривають набір на 3-6-місячне навчання з підготовкою до національного мультипредметного тесту (НМТ).
Обов'язковими при цьому є:
"По 90 аудиторних годин кожен", - уточнили в МОН.
При цьому навчання можливе в денному (аудиторному) та дистанційному форматах.
Українцям пояснили, що важливо обрати університет уже зараз, адже підготовче відділення фактично виконує роль "нульового курсу".
"У разі продовження навчання саме в обраному ЗВО, вступник зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала під час зарахування на перший курс у цей же університет, залежно від спеціальності", - нагадали громадянам.
Експериментальний проект підготовки слухачів підготовчого відділення у закладах вищої освіти отримав назву "Відкритий шлях до вищої освіти".
При цьому перелік ЗВО, в яких запроваджується підготовче відділення, був оприлюднений у відповідному наказі МОН України (№1726).
Згідно з додатком до наказу, підготовче відділення "Відкритий шлях до вищої освіти" запроваджується у 45 закладах вищої освіти України (віднесених до сфери управління МОН):
Нагадаємо, у серпні 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив про намір спростити умови вступу до українських вищих навчальних закладів. Серед пропозицій - запровадження зимової вступної кампанії для абітурієнтів.
Він пояснив, що таке нововведення дозволить українцям не чекати цілий рік, якщо з якихось причин вони не змогли вступити під час літньої кампанії.
Згодом міністр освіти й науки Оксен Лісовий розповів, що МОН пропонує запровадити в Україні новий "інструмент" для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ) - так званий "нульовий курс".
