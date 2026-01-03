Де в Україні можна зареєструватись на "нульовий курс": повний перелік вишів від МОН

Основне про зимовий вступ на "нульовий курс" в Україні

Згідно з інформацією Міністерства освіти й науки, політика так званого зимового вступу, ініційована президентом України, була затверджена раніше Кабінетом міністрів.

Йдеться про експериментальний проект підготовчого відділення з розширеною програмою та новими можливостями для вступників.

Вже від початку нового 2026 року заклади вищої освіти (ЗВО) відкривають набір на 3-6-місячне навчання з підготовкою до національного мультипредметного тесту (НМТ).

Обов'язковими при цьому є:

українська мова;

математика;

історія України;

один предмет на вибір (іноземна мова, природничі дисципліни або література).

"По 90 аудиторних годин кожен", - уточнили в МОН.

При цьому навчання можливе в денному (аудиторному) та дистанційному форматах.

Українцям пояснили, що важливо обрати університет уже зараз, адже підготовче відділення фактично виконує роль "нульового курсу".

"У разі продовження навчання саме в обраному ЗВО, вступник зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала під час зарахування на перший курс у цей же університет, залежно від спеціальності", - нагадали громадянам.

В яких вишах можна зареєструватися на "нульовий курс"

Експериментальний проект підготовки слухачів підготовчого відділення у закладах вищої освіти отримав назву "Відкритий шлях до вищої освіти".

При цьому перелік ЗВО, в яких запроваджується підготовче відділення, був оприлюднений у відповідному наказі МОН України (№1726).

Наказ МОН України (скриншот: mon.gov.ua)

Згідно з додатком до наказу, підготовче відділення "Відкритий шлях до вищої освіти" запроваджується у 45 закладах вищої освіти України (віднесених до сфери управління МОН):