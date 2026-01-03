RU

Общество Образование Деньги Изменения

Где в Украине можно зарегистрироваться на "нулевой курс": полный список вузов от МОН

Зарегистрироваться на "нулевой курс" можно в разных вузах Украины (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство образования и науки Украины утвердило перечень высших учебных заведений, в которых можно зарегистрироваться на так называемый "нулевой курс".

Подробнее о зимнем поступлении на "нулевой курс" в Украине и высших учебных заведениях, которые участвуют в экспериментальном проекте, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Основное о зимнем поступлении на "нулевой курс" в Украине

Согласно информации Министерства образования и науки, политика так называемого зимнего поступления, инициированная президентом Украины, была утверждена ранее Кабинетом министров.

Речь идет об экспериментальном проекте подготовительного отделения с расширенной программой и новыми возможностями для поступающих.

Уже с начала нового 2026 года заведения высшего образования (ЗВО) открывают набор на 3-6-месячное обучение с подготовкой к национальному мультипредметному тесту (НМТ).

Обязательными при этом являются:

  • украинский язык;
  • математика;
  • история Украины;
  • один предмет на выбор (иностранный язык, естественные дисциплины или литература).

"По 90 аудиторных часов каждый", - уточнили в МОН.

При этом обучение возможно в дневном (аудиторном) и дистанционном форматах.

Украинцам объяснили, что важно выбрать университет уже сейчас, ведь подготовительное отделение фактически выполняет роль "нулевого курса".

"В случае продолжения обучения именно в выбранном ЗВО, поступающий сможет получить до 15 дополнительных баллов к общему конкурсному баллу при зачислении на первый курс в этот же университет, в зависимости от специальности", - напомнили гражданам.

В каких вузах можно зарегистрироваться на "нулевой курс"

Экспериментальный проект подготовки слушателей подготовительного отделения в учреждениях высшего образования получил название "Открытый путь к высшему образованию".

При этом перечень ЗВО, в которых вводится подготовительное отделение, был обнародован в соответствующем приказе МОН Украины (№1726).

Приказ МОН Украины (скриншот: mon.gov.ua)

Согласно приложению к приказу, подготовительное отделение "Открытый путь к высшему образованию" вводится в 45 учреждениях высшего образования Украины (отнесенных к сфере управления МОН):

  • Сумской национальный аграрный университет;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
  • Черноморский национальный университет имени Петра Могилы;
  • Национальный университет "Львовская политехника";
  • Национальный университет водного хозяйства и природопользования;
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
  • Украинский государственный университет науки и технологий;
  • Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова;
  • Волынский национальный университет имени Леси Украинки;
  • Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя;
  • Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого;
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
  • Одесский национальный технологический университет;
  • Национальный лесотехнический университет Украины;
  • Западноукраинский национальный университет;
  • Национальный университет "Запорожская политехника";
  • Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко;
  • Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя;
  • Государственное высшее учебное заведение "Донецкий национальный технический университет";
  • Центральноукраинский национальный технический университет;
  • Винницкий национальный технический университет;
  • Херсонский государственный университет;
  • Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца;
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
  • Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа;
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
  • Государственный торгово-экономический университет;
  • Государственное некоммерческое предприятие "Государственный университет "Киевский авиационный институт";
  • Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т. Г. Шевченко;
  • Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";
  • Полесский национальный университет;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  • Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского;
  • Государственное высшее учебное заведение "Приазовский государственный технический университет";
  • Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко;
  • Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;
  • Черкасский государственный технологический университет;
  • Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко;
  • Запорожский национальный университет;
  • Мариупольский государственный университет;
  • Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет;
  • Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского;
  • Полтавский государственный аграрный университет;
  • Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова.
 

Напомним, в августе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении упростить условия поступления в украинские высшие учебные заведения. Среди предложений - введение зимней вступительной кампании для абитуриентов.

Он объяснил, что такое нововведение позволит украинцам не ждать целый год, если по каким-либо причинам они не смогли поступить во время летней кампании.

Позже министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что МОН предлагает ввести в Украине новый "инструмент" для абитуриентов, которые не сдали национальный мультипредметный тест (НМТ) - так называемый "нулевой курс".

Читайте также, на кого рассчитано зимнее поступление и "нулевой курс", каковы требования к абитуриентам и нужно ли платить за такое обучение.

