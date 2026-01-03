Где в Украине можно зарегистрироваться на "нулевой курс": полный список вузов от МОН

Министерство образования и науки Украины утвердило перечень высших учебных заведений, в которых можно зарегистрироваться на так называемый "нулевой курс".
Подробнее о зимнем поступлении на "нулевой курс" в Украине и высших учебных заведениях, которые участвуют в экспериментальном проекте, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно информации Министерства образования и науки, политика так называемого зимнего поступления, инициированная президентом Украины, была утверждена ранее Кабинетом министров.
Речь идет об экспериментальном проекте подготовительного отделения с расширенной программой и новыми возможностями для поступающих.
Уже с начала нового 2026 года заведения высшего образования (ЗВО) открывают набор на 3-6-месячное обучение с подготовкой к национальному мультипредметному тесту (НМТ).
Обязательными при этом являются:
"По 90 аудиторных часов каждый", - уточнили в МОН.
При этом обучение возможно в дневном (аудиторном) и дистанционном форматах.
Украинцам объяснили, что важно выбрать университет уже сейчас, ведь подготовительное отделение фактически выполняет роль "нулевого курса".
"В случае продолжения обучения именно в выбранном ЗВО, поступающий сможет получить до 15 дополнительных баллов к общему конкурсному баллу при зачислении на первый курс в этот же университет, в зависимости от специальности", - напомнили гражданам.
Экспериментальный проект подготовки слушателей подготовительного отделения в учреждениях высшего образования получил название "Открытый путь к высшему образованию".
При этом перечень ЗВО, в которых вводится подготовительное отделение, был обнародован в соответствующем приказе МОН Украины (№1726).
Согласно приложению к приказу, подготовительное отделение "Открытый путь к высшему образованию" вводится в 45 учреждениях высшего образования Украины (отнесенных к сфере управления МОН):
Напомним, в августе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении упростить условия поступления в украинские высшие учебные заведения. Среди предложений - введение зимней вступительной кампании для абитуриентов.
Он объяснил, что такое нововведение позволит украинцам не ждать целый год, если по каким-либо причинам они не смогли поступить во время летней кампании.
Позже министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что МОН предлагает ввести в Украине новый "инструмент" для абитуриентов, которые не сдали национальный мультипредметный тест (НМТ) - так называемый "нулевой курс".
Читайте также, на кого рассчитано зимнее поступление и "нулевой курс", каковы требования к абитуриентам и нужно ли платить за такое обучение.