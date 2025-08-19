Де студентам жити дешевше: скільки коштує оренда квартир в Україні у 2025 році
Напередодні нового навчального року попит на оренду житла традиційно зростає, адже місць у гуртожитках часто бракує. Ціни на оренду у липні 2025 року відрізняються залежно від міста.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.
Найпопулярнішими напрямками для вступників у 2025 році залишаються Київ і Львів, де зосереджується найбільша кількість університетів. Також серед лідерів за кількістю поданих заяв опинилися Чернівці, Івано-Франківськ, Луцьк, Тернопіль та Одеса.
Київ: найдорожчий варіант для студентів
У столиці ціни на оренду знову зросли:
- 1-кімнатна квартира - 16,9 тис. гривень (+21% до минулого року);
- 2-кімнатна - 31,2 тис. гривень (+25%);
- 3-кімнатна - 58 тис. гривень (+17%);
- 4-кімнатна - 92 тис. гривень (+11%).
Кімната у спільному житлі коштує в середньому 4 тис. гривень.
Львів: конкуренція за житло зростає
Через велику кількість вступників до ЛНУ ім. Франка та "Львівської Політехніки" попит на квартири тут високий.
- 1-кімнатна - 17,9 тис. гривень (+10%);
- 2-кімнатна - 20,9 тис. гривень (+15%);
- 3-кімнатна - 25,1 тис. гривень (+26%);
- 4-кімнатна - 37,4 тис. гривень (+30%).
Кімнати для студентів орендують у середньому за 5 тис. гривень (+25%).
Чернівці: відносно доступне житло
Попри шосте місце університету ім. Юрія Федьковича в рейтингу заяв, ціни тут нижчі, ніж у Львові чи Києві.
- 1-кімнатна - 12,2 тис. гривень (+18%);
- 2-кімнатна - 14,6 тис. гривень (+18%);
- 3-кімнатна - 16,7 тис. гривень (+2%);
- 4-кімнатна - 24,2 тис. гривень (-21%)
Кімнати в середньому здають за 4 тис. гривень (+14%).
Івано-Франківськ: зростання на рівні інфляції
- 1-кімнатна - 13,2 тис. гривень (+11%);
- 2-кімнатна - 15 тис. гривень (+7%);
- 3-кімнатна - 16,7 тис. гривень (+15%);
- 4-кімнатна - 16,7 тис. гривень (-17%).
Кімната коштує 3,5 тис. гривень.
Одеса: подорожчання через літній сезон
Попри те, що одеські університети не увійшли до топ-15 за кількістю заяв, ціни в місті різко зросли.
- 1-кімнатна - 10 тис. гривень (+33%);
- 2-кімнатна - 15 тис. гривень (+50%);
- 3-кімнатна - 20,8 тис. гривень (+26%);
- 4-кімнатна - 37,6 тис. гривень (+31%).
Кімнати - близько 3 тис. гривень (+20%).
Тернопіль: найдешевший варіант
- 1-кімнатна - 11,5 тис. гривень (+29%);
- 2-кімнатна - 13,7 тис. гривень (+33%);
- 3-кімнатна - 14,5 тис. гривень (+20%);
- 4-кімнатна - 16,6 тис. гривень (-1%).
Кімнати тут можна знайти від 2,8 тис. гривень (-7%).
Луцьк: ціни на рівні Тернополя
- 1-кімнатна - 13,5 тис. гривень (+13%);
- 2-кімнатна - 15 тис. гривень (+25%);
- 3-кімнатна - 15 тис. гривень (+7%);
- 4-кімнатна - 16 тис. гривень (+7%).
Кімната - у середньому 3,5 тис. гривень (+9%).
Що обрати студентам
За даними OLX, найдешевший варіант для проживання - оренда кімнати. Водночас вигідним рішенням може стати оренда 2-4-кімнатних квартир для спільного проживання з однокурсниками: вартість оренди розділяється між мешканцями, що суттєво зменшує фінансове навантаження.
Загалом, Київ залишається найдорожчим містом для студентів, на другому місці - Львів. Найдоступніше житло можна знайти у Тернополі та Луцьку.
Раніше РБК-Україна писало, що у 2025 році до українських вишів подано понад 1,1 млн заяв, з яких найбільше на бакалаврат. Лідерами за кількістю абітурієнтів стали університети Києва та Львова, а найпопулярніші спеціальності - менеджмент, психологія, право та IT-напрями. Водночас природничі науки, як-от фізика та хімія, залишаються малозатребуваними.
Нагадаємо, в Україні цього року до медичних університетів вступає рекордна кількість абітурієнтів: уже зараховано понад 4,5 тис. студентів на бюджет. Найпопулярнішими залишаються НМУ ім. Богомольця, ЛНМУ ім. Данила Галицького та ВНМУ ім. Пирогова, а серед спеціальностей - "Медицина", "Фармація" та "Медична психологія".