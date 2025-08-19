ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Де студентам жити дешевше: скільки коштує оренда квартир в Україні у 2025 році

Вівторок 19 серпня 2025 06:40
UA EN RU
Де студентам жити дешевше: скільки коштує оренда квартир в Україні у 2025 році Фото: Житло для студентів в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Напередодні нового навчального року попит на оренду житла традиційно зростає, адже місць у гуртожитках часто бракує. Ціни на оренду у липні 2025 року відрізняються залежно від міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.

Найпопулярнішими напрямками для вступників у 2025 році залишаються Київ і Львів, де зосереджується найбільша кількість університетів. Також серед лідерів за кількістю поданих заяв опинилися Чернівці, Івано-Франківськ, Луцьк, Тернопіль та Одеса.

Київ: найдорожчий варіант для студентів

У столиці ціни на оренду знову зросли:

  • 1-кімнатна квартира - 16,9 тис. гривень (+21% до минулого року);
  • 2-кімнатна - 31,2 тис. гривень (+25%);
  • 3-кімнатна - 58 тис. гривень (+17%);
  • 4-кімнатна - 92 тис. гривень (+11%).

Кімната у спільному житлі коштує в середньому 4 тис. гривень.

Львів: конкуренція за житло зростає

Через велику кількість вступників до ЛНУ ім. Франка та "Львівської Політехніки" попит на квартири тут високий.

  • 1-кімнатна - 17,9 тис. гривень (+10%);
  • 2-кімнатна - 20,9 тис. гривень (+15%);
  • 3-кімнатна - 25,1 тис. гривень (+26%);
  • 4-кімнатна - 37,4 тис. гривень (+30%).

Кімнати для студентів орендують у середньому за 5 тис. гривень (+25%).

Чернівці: відносно доступне житло

Попри шосте місце університету ім. Юрія Федьковича в рейтингу заяв, ціни тут нижчі, ніж у Львові чи Києві.

  • 1-кімнатна - 12,2 тис. гривень (+18%);
  • 2-кімнатна - 14,6 тис. гривень (+18%);
  • 3-кімнатна - 16,7 тис. гривень (+2%);
  • 4-кімнатна - 24,2 тис. гривень (-21%)

Кімнати в середньому здають за 4 тис. гривень (+14%).

Івано-Франківськ: зростання на рівні інфляції

  • 1-кімнатна - 13,2 тис. гривень (+11%);
  • 2-кімнатна - 15 тис. гривень (+7%);
  • 3-кімнатна - 16,7 тис. гривень (+15%);
  • 4-кімнатна - 16,7 тис. гривень (-17%).

Кімната коштує 3,5 тис. гривень.

Одеса: подорожчання через літній сезон

Попри те, що одеські університети не увійшли до топ-15 за кількістю заяв, ціни в місті різко зросли.

  • 1-кімнатна - 10 тис. гривень (+33%);
  • 2-кімнатна - 15 тис. гривень (+50%);
  • 3-кімнатна - 20,8 тис. гривень (+26%);
  • 4-кімнатна - 37,6 тис. гривень (+31%).

Кімнати - близько 3 тис. гривень (+20%).

Тернопіль: найдешевший варіант

  • 1-кімнатна - 11,5 тис. гривень (+29%);
  • 2-кімнатна - 13,7 тис. гривень (+33%);
  • 3-кімнатна - 14,5 тис. гривень (+20%);
  • 4-кімнатна - 16,6 тис. гривень (-1%).

Кімнати тут можна знайти від 2,8 тис. гривень (-7%).

Луцьк: ціни на рівні Тернополя

  • 1-кімнатна - 13,5 тис. гривень (+13%);
  • 2-кімнатна - 15 тис. гривень (+25%);
  • 3-кімнатна - 15 тис. гривень (+7%);
  • 4-кімнатна - 16 тис. гривень (+7%).

Кімната - у середньому 3,5 тис. гривень (+9%).

Що обрати студентам

За даними OLX, найдешевший варіант для проживання - оренда кімнати. Водночас вигідним рішенням може стати оренда 2-4-кімнатних квартир для спільного проживання з однокурсниками: вартість оренди розділяється між мешканцями, що суттєво зменшує фінансове навантаження.

Загалом, Київ залишається найдорожчим містом для студентів, на другому місці - Львів. Найдоступніше житло можна знайти у Тернополі та Луцьку.

Раніше РБК-Україна писало, що у 2025 році до українських вишів подано понад 1,1 млн заяв, з яких найбільше на бакалаврат. Лідерами за кількістю абітурієнтів стали університети Києва та Львова, а найпопулярніші спеціальності - менеджмент, психологія, право та IT-напрями. Водночас природничі науки, як-от фізика та хімія, залишаються малозатребуваними.

Нагадаємо, в Україні цього року до медичних університетів вступає рекордна кількість абітурієнтів: уже зараховано понад 4,5 тис. студентів на бюджет. Найпопулярнішими залишаються НМУ ім. Богомольця, ЛНМУ ім. Данила Галицького та ВНМУ ім. Пирогова, а серед спеціальностей - "Медицина", "Фармація" та "Медична психологія".

Читайте РБК-Україна в Google News
Житло Студенти
Новини
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"