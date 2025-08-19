Где студентам жить дешевле: сколько стоит аренда квартир в Украине в 2025 году
Накануне нового учебного года спрос на аренду жилья традиционно растет, ведь мест в общежитиях часто не хватает. Цены на аренду в июле 2025 года отличаются в зависимости от города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Самыми популярными направлениями для поступающих в 2025 году остаются Киев и Львов, где сосредотачивается наибольшее количество университетов. Также среди лидеров по количеству поданных заявлений оказались Черновцы, Ивано-Франковск, Луцк, Тернополь и Одесса.
Киев: самый дорогой вариант для студентов
В столице цены на аренду снова выросли:
- 1-комнатная квартира - 16,9 тыс. гривен (+21% к прошлому году);
- 2-комнатная - 31,2 тыс. гривен (+25%);
- 3-комнатная - 58 тыс. гривен (+17%);
- 4-комнатная - 92 тыс. гривен (+11%).
Комната в совместном жилье стоит в среднем 4 тыс. гривен.
Львов: конкуренция за жилье растет
Из-за большого количества поступающих в ЛНУ им. Франко и "Львовской Политехники" спрос на квартиры здесь высокий.
- 1-комнатная - 17,9 тыс. гривен (+10%);
- 2-комнатная - 20,9 тыс. гривен (+15%);
- 3-комнатная - 25,1 тыс. гривен (+26%);
- 4-комнатная - 37,4 тыс. гривен (+30%).
Комнаты для студентов арендуют в среднем за 5 тыс. гривен (+25%).
Черновцы: относительно доступное жилье
Несмотря на шестое место университета им. Юрия Федьковича в рейтинге заявлений, цены здесь ниже, чем во Львове или Киеве.
- 1-комнатная - 12,2 тыс. гривен (+18%);
- 2-комнатная - 14,6 тыс. гривен (+18%);
- 3-комнатная - 16,7 тыс. гривен (+2%);
- 4-комнатная - 24,2 тыс. гривен (-21%)
Комнаты в среднем сдают за 4 тыс. гривен (+14%).
Ивано-Франковск: рост на уровне инфляции
- 1-комнатная - 13,2 тыс. гривен (+11%);
- 2-комнатная - 15 тыс. гривен (+7%);
- 3-комнатная - 16,7 тыс. гривен (+15%);
- 4-комнатная - 16,7 тыс. гривен (-17%).
Комната стоит 3,5 тыс. гривен.
Одесса: подорожание из-за летнего сезона
Несмотря на то, что одесские университеты не вошли в топ-15 по количеству заявлений, цены в городе резко выросли.
- 1-комнатная - 10 тыс. гривен (+33%);
- 2-комнатная - 15 тыс. гривен (+50%);
- 3-комнатная - 20,8 тыс. гривен (+26%);
- 4-комнатная - 37,6 тыс. гривен (+31%).
Комнаты - около 3 тыс. гривен (+20%).
Тернополь: самый дешевый вариант
- 1-комнатная - 11,5 тыс. гривен (+29%);
- 2-комнатная - 13,7 тыс. гривен (+33%);
- 3-комнатная - 14,5 тыс. гривен (+20%);
- 4-комнатная - 16,6 тыс. гривен (-1%).
Комнаты здесь можно найти от 2,8 тыс. гривен (-7%).
Луцк: цены на уровне Тернополя
- 1-комнатная - 13,5 тыс. гривен (+13%);
- 2-комнатная - 15 тыс. гривен (+25%);
- 3-комнатная - 15 тыс. гривен (+7%);
- 4-комнатная - 16 тыс. гривен (+7%).
Комната - в среднем 3,5 тыс. гривен (+9%).
Что выбрать студентам
По данным OLX, самый дешевый вариант для проживания - аренда комнаты. В то же время выгодным решением может стать аренда 2-4-комнатных квартир для совместного проживания с однокурсниками: стоимость аренды разделяется между жильцами, что существенно уменьшает финансовую нагрузку.
В общем, Киев остается самым дорогим городом для студентов, на втором месте - Львов. Самое доступное жилье можно найти в Тернополе и Луцке.
Ранее РБК-Украина писало, что в 2025 году в украинские вузы подано более 1,1 млн заявлений, из которых больше всего на бакалавриат. Лидерами по количеству абитуриентов стали университеты Киева и Львова, а самые популярные специальности - менеджмент, психология, право и IT-направления. В то же время естественные науки, такие как физика и химия, остаются маловостребованными.
Напомним, в Украине в этом году в медицинские университеты поступает рекордное количество абитуриентов: уже зачислено более 4,5 тыс. студентов на бюджет. Самыми популярными остаются НМУ им. Богомольца, ЛНМУ им. Даниила Галицкого и ВНМУ им. Пирогова, а среди специальностей - "Медицина", "Фармация" и "Медицинская психология".