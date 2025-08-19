ua en ru
Где студентам жить дешевле: сколько стоит аренда квартир в Украине в 2025 году

Вторник 19 августа 2025 06:40
Где студентам жить дешевле: сколько стоит аренда квартир в Украине в 2025 году Фото: Жилье для студентов в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Накануне нового учебного года спрос на аренду жилья традиционно растет, ведь мест в общежитиях часто не хватает. Цены на аренду в июле 2025 года отличаются в зависимости от города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Самыми популярными направлениями для поступающих в 2025 году остаются Киев и Львов, где сосредотачивается наибольшее количество университетов. Также среди лидеров по количеству поданных заявлений оказались Черновцы, Ивано-Франковск, Луцк, Тернополь и Одесса.

Киев: самый дорогой вариант для студентов

В столице цены на аренду снова выросли:

  • 1-комнатная квартира - 16,9 тыс. гривен (+21% к прошлому году);
  • 2-комнатная - 31,2 тыс. гривен (+25%);
  • 3-комнатная - 58 тыс. гривен (+17%);
  • 4-комнатная - 92 тыс. гривен (+11%).

Комната в совместном жилье стоит в среднем 4 тыс. гривен.

Львов: конкуренция за жилье растет

Из-за большого количества поступающих в ЛНУ им. Франко и "Львовской Политехники" спрос на квартиры здесь высокий.

  • 1-комнатная - 17,9 тыс. гривен (+10%);
  • 2-комнатная - 20,9 тыс. гривен (+15%);
  • 3-комнатная - 25,1 тыс. гривен (+26%);
  • 4-комнатная - 37,4 тыс. гривен (+30%).

Комнаты для студентов арендуют в среднем за 5 тыс. гривен (+25%).

Черновцы: относительно доступное жилье

Несмотря на шестое место университета им. Юрия Федьковича в рейтинге заявлений, цены здесь ниже, чем во Львове или Киеве.

  • 1-комнатная - 12,2 тыс. гривен (+18%);
  • 2-комнатная - 14,6 тыс. гривен (+18%);
  • 3-комнатная - 16,7 тыс. гривен (+2%);
  • 4-комнатная - 24,2 тыс. гривен (-21%)

Комнаты в среднем сдают за 4 тыс. гривен (+14%).

Ивано-Франковск: рост на уровне инфляции

  • 1-комнатная - 13,2 тыс. гривен (+11%);
  • 2-комнатная - 15 тыс. гривен (+7%);
  • 3-комнатная - 16,7 тыс. гривен (+15%);
  • 4-комнатная - 16,7 тыс. гривен (-17%).

Комната стоит 3,5 тыс. гривен.

Одесса: подорожание из-за летнего сезона

Несмотря на то, что одесские университеты не вошли в топ-15 по количеству заявлений, цены в городе резко выросли.

  • 1-комнатная - 10 тыс. гривен (+33%);
  • 2-комнатная - 15 тыс. гривен (+50%);
  • 3-комнатная - 20,8 тыс. гривен (+26%);
  • 4-комнатная - 37,6 тыс. гривен (+31%).

Комнаты - около 3 тыс. гривен (+20%).

Тернополь: самый дешевый вариант

  • 1-комнатная - 11,5 тыс. гривен (+29%);
  • 2-комнатная - 13,7 тыс. гривен (+33%);
  • 3-комнатная - 14,5 тыс. гривен (+20%);
  • 4-комнатная - 16,6 тыс. гривен (-1%).

Комнаты здесь можно найти от 2,8 тыс. гривен (-7%).

Луцк: цены на уровне Тернополя

  • 1-комнатная - 13,5 тыс. гривен (+13%);
  • 2-комнатная - 15 тыс. гривен (+25%);
  • 3-комнатная - 15 тыс. гривен (+7%);
  • 4-комнатная - 16 тыс. гривен (+7%).

Комната - в среднем 3,5 тыс. гривен (+9%).

Что выбрать студентам

По данным OLX, самый дешевый вариант для проживания - аренда комнаты. В то же время выгодным решением может стать аренда 2-4-комнатных квартир для совместного проживания с однокурсниками: стоимость аренды разделяется между жильцами, что существенно уменьшает финансовую нагрузку.

В общем, Киев остается самым дорогим городом для студентов, на втором месте - Львов. Самое доступное жилье можно найти в Тернополе и Луцке.

Ранее РБК-Украина писало, что в 2025 году в украинские вузы подано более 1,1 млн заявлений, из которых больше всего на бакалавриат. Лидерами по количеству абитуриентов стали университеты Киева и Львова, а самые популярные специальности - менеджмент, психология, право и IT-направления. В то же время естественные науки, такие как физика и химия, остаются маловостребованными.

Напомним, в Украине в этом году в медицинские университеты поступает рекордное количество абитуриентов: уже зачислено более 4,5 тыс. студентов на бюджет. Самыми популярными остаются НМУ им. Богомольца, ЛНМУ им. Даниила Галицкого и ВНМУ им. Пирогова, а среди специальностей - "Медицина", "Фармация" и "Медицинская психология".

