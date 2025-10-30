Де сьогодні в Україні запровадили погодинні вимкнення світла: графіки

Обстріл України 30 жовтня

Сьогодні вночі та зранку Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Вибухи лунали у Запоріжжі, Дніпропетровщині, Вінниччині та у західних областях. Під ударом перебували енергетичні об’єкти.

За даними ДТЕК, ворог атакував теплоелектростанції у різних регіонах, серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, триває робота з усунення наслідків. У компанії наголосили, що це вже третя масована атака на теплоелектростанції за жовтень.

Спочатку в кількох регіонах України сталися аварійні відключення електроенергії. Близько 8-ї ранку повідомили, що замість аварійних вимкнень по всій країні запроваджено графіки планових відключень.

Однак уже о 10:20 Міністерство енергетики повідомило про скасування погодинних відключень на всій території України.

При підготовці матеріалу використані дані регіональних обленерго.