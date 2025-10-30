Погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України, - Міненерго
В Україні скасували погодинні відключення електроенергії. Проте через ракетні та дронові удари ворога кілька регіонів залишаються частково знеструмленими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.
В міністерстві нагадали, що цієї ночі ворог вкотре завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Як наслідок - на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях.
"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - зауважили в Міненерго.
Наразі погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України. Водночас існує ймовірність їх повернення протягом доби.
"Стежте за оновленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону. У деяких регіонах до 19:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - пояснили в міністерстві.
Споживачів тим часом закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері.
Це допоможе знизити навантаження на систему.
Щодо ЗАЕС, то там рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.17 м. Цього, за даними Міненерго, достатньо для забезпечення потреб станції.
Обстріл України
У ніч на 30 жовтня Російська Федерація здійснила комбіновану масовану атаку по території України, спрямовану на енергетичну та цивільну інфраструктуру.
Під удар потрапили Запоріжжя, Дніпропетровська область та кілька західних регіонів.
У Запоріжжі зафіксоване влучання у гуртожиток, є загиблі та постраждалі, серед яких шестеро дітей віком 3–6 років.
У Дніпропетровській області атаковано промислове підприємство, а також застосовано безпілотники та артилерію проти населених пунктів Покровської та Мирівської громад.
Детальніше про наслідки ворожої атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Унаслідок атаки по всій країні запроваджено аварійні відключення світла через пошкодження енергетичної інфраструктури.
Як саме українцям відключатимуть світло, пояснювало РБК-Україна.