Погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України, - Міненерго

Україна, Четвер 30 жовтня 2025 10:30
UA EN RU
Погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України, - Міненерго Фото: Міненерго скасувало погодинні відключення (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні скасували погодинні відключення електроенергії. Проте через ракетні та дронові удари ворога кілька регіонів залишаються частково знеструмленими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

В міністерстві нагадали, що цієї ночі ворог вкотре завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Як наслідок - на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - зауважили в Міненерго.

Наразі погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України. Водночас існує ймовірність їх повернення протягом доби.

"Стежте за оновленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону. У деяких регіонах до 19:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - пояснили в міністерстві.

Споживачів тим часом закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері.

Це допоможе знизити навантаження на систему.

Щодо ЗАЕС, то там рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.17 м. Цього, за даними Міненерго, достатньо для забезпечення потреб станції.

Обстріл України

У ніч на 30 жовтня Російська Федерація здійснила комбіновану масовану атаку по території України, спрямовану на енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Під удар потрапили Запоріжжя, Дніпропетровська область та кілька західних регіонів.

У Запоріжжі зафіксоване влучання у гуртожиток, є загиблі та постраждалі, серед яких шестеро дітей віком 3–6 років.

У Дніпропетровській області атаковано промислове підприємство, а також застосовано безпілотники та артилерію проти населених пунктів Покровської та Мирівської громад.

Детальніше про наслідки ворожої атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Унаслідок атаки по всій країні запроваджено аварійні відключення світла через пошкодження енергетичної інфраструктури.

Як саме українцям відключатимуть світло, пояснювало РБК-Україна.

