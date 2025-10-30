Где сегодня в Украине ввели почасовые отключения света: графики

Обстрел Украины 30 октября

Сегодня ночью и утром Россия осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Взрывы раздавались в Запорожье, Днепропетровской, Винницкой и в западных областях. Под ударом находились энергетические объекты.

По данным ДТЭК, враг атаковал теплоэлектростанции в разных регионах, серьезно повреждено оборудование ТЭС, продолжается работа по устранению последствий. В компании подчеркнули, что это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции за октябрь.

Сначала в нескольких регионах Украины произошли аварийные отключения электроэнергии. Около 8 утра сообщили, что вместо аварийных отключений по всей стране введены графики плановых отключений.

Однако уже в 10:20 Министерство энергетики сообщило об отмене почасовых отключений на всей территории Украины.

При подготовке материала использованы данные региональных облэнерго.