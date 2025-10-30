Де сьогодні в Україні запровадили погодинні вимкнення світла: графіки
Вдень, 30 жовтня. у трьох областях України було запроваджено погодинні графіки відключення світла. Йдеться про Полтавщину, Черкащину та Кіровоградщину.
РБК-Україна розповідає, у яких регіонах та як сьогодні будуть вимикати світло.
Черкаська область
ГПВ діятиме з 15:00 до 19:00 по Черкаській області. Відповідно до команди НЕК "Укренерго", 30 жовтня до 15:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) скасовано.
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 15:00 - 17:00
- 1.2 15:00 - 17:00
- 2.1 16:00 - 18:00
- 2.2 16:00 - 18:00
- 3.1 17:00 - 19:00
- 3.2 17:00 - 19:00
- 4.1 18:00 - 19:00
- 4.2 18:00 - 19:00
- 6.1 15:00 - 16:00
- 6.2 15:00 - 16:00
"Є імовірність повернення відключень упродовж доби. Будь ласка, стежте за повідомленнями", - йдеться у заяві АТ "Черкасиобленерго".
Полтавська область
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 30 жовтня 2025 року:
- з 08:00 по 08:30 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.
- з 08:30 по 09:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.
- з 09:00 по 09:30 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.
- з 09:30 по 10:00 запроваджений ГПВ в обсязі 0.5 черг.
- з 15:00 по 19:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.
Кіровоградська область
За розпорядженням НЕК "Укренерго" 30 жовтня у Кіровоградській області внесено зміни до графіка погодинних відключень (ГПВ).
Нині він має такий вигляд:
Черга 1.1: 08:00-08:30, 16-18
Черга 1.2: 08:00-08:30, 16-18
Черга 2.1: 08:00-09:30, 16-18
Черга 2.2: 08:00-09:30, 16-18
Черга 3.1: -
Черга 3.2: -
Черга 4.1: 18-19
Черга 4.2: 18-19
Черга 5.1: 15-16, 18-19
Черга 5.2: 15-16, 18-19
Черга 6.1: 15-16
Черга 6.2: 15-16
Обстріл України 30 жовтня
Сьогодні вночі та зранку Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Вибухи лунали у Запоріжжі, Дніпропетровщині, Вінниччині та у західних областях. Під ударом перебували енергетичні об’єкти.
За даними ДТЕК, ворог атакував теплоелектростанції у різних регіонах, серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, триває робота з усунення наслідків. У компанії наголосили, що це вже третя масована атака на теплоелектростанції за жовтень.
Спочатку в кількох регіонах України сталися аварійні відключення електроенергії. Близько 8-ї ранку повідомили, що замість аварійних вимкнень по всій країні запроваджено графіки планових відключень.
Однак уже о 10:20 Міністерство енергетики повідомило про скасування погодинних відключень на всій території України.
При підготовці матеріалу використані дані регіональних обленерго.