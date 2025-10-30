Де сьогодні в Україні запровадили погодинні вимкнення світла: графіки

Вдень, 30 жовтня. у трьох областях України було запроваджено погодинні графіки відключення світла. Йдеться про Полтавщину, Черкащину та Кіровоградщину.

РБК-Україна розповідає, у яких регіонах та як сьогодні будуть вимикати світло.

Нині він має такий вигляд:

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 30 жовтня у Кіровоградській області внесено зміни до графіка погодинних відключень (ГПВ).

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 30 жовтня 2025 року:

"Є імовірність повернення відключень упродовж доби. Будь ласка, стежте за повідомленнями", - йдеться у заяві АТ "Черкасиобленерго".

ГПВ діятиме з 15:00 до 19:00 по Черкаській області. Відповідно до команди НЕК "Укренерго", 30 жовтня до 15:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) скасовано.

Обстріл України 30 жовтня

Сьогодні вночі та зранку Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Вибухи лунали у Запоріжжі, Дніпропетровщині, Вінниччині та у західних областях. Під ударом перебували енергетичні об’єкти.

За даними ДТЕК, ворог атакував теплоелектростанції у різних регіонах, серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, триває робота з усунення наслідків. У компанії наголосили, що це вже третя масована атака на теплоелектростанції за жовтень.

Спочатку в кількох регіонах України сталися аварійні відключення електроенергії. Близько 8-ї ранку повідомили, що замість аварійних вимкнень по всій країні запроваджено графіки планових відключень.

Однак уже о 10:20 Міністерство енергетики повідомило про скасування погодинних відключень на всій території України.

При підготовці матеріалу використані дані регіональних обленерго.