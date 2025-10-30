ua en ru
Где сегодня в Украине ввели почасовые отключения света: графики

Четверг 30 октября 2025 14:06
Где сегодня в Украине ввели почасовые отключения света: графики Фото: где сегодня в Украине ввели почасовые отключения света (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Днем, 30 октября, в трех областях Украины были введены почасовые графики отключения света. Речь идет о Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как сегодня будут выключать свет.

Черкасская область

ГПВ будет действовать с 15:00 до 19:00 по Черкасской области. Согласно команде НЭК "Укрэнерго", 30 октября до 15:00 графики почасовых отключений (ГПВ) отменены.

Часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1 15:00 - 17:00
  • 1.2 15:00 - 17:00
  • 2.1 16:00 - 18:00
  • 2.2 16:00 - 18:00
  • 3.1 17:00 - 19:00
  • 3.2 17:00 - 19:00
  • 4.1 18:00 - 19:00
  • 4.2 18:00 - 19:00
  • 6.1 15:00 - 16:00
  • 6.2 15:00 - 16:00

"Есть вероятность возвращения отключений в течение суток. Пожалуйста, следите за сообщениями", - говорится в заявлении АО "Черкассыоблэнерго".

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 30 октября 2025 года:

  • с 08:00 по 08:30 введен ГПВ в объеме 2 очередей.
  • с 08:30 по 09:00 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.
  • с 09:00 по 09:30 введен ГПВ в объеме 1 очереди.
  • с 09:30 по 10:00 введен ГПВ в объеме 0.5 очередей.
  • с 15:00 по 19:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей.

Кировоградская область

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 30 октября в Кировоградской области внесены изменения в график почасовых отключений (ГПВ).

Сейчас он выглядит следующим образом:

Очередь 1.1: 08:00-08:30, 16-18
Очередь 1.2: 08:00-08:30, 16-18
Очередь 2.1: 08:00-09:30, 16-18
Очередь 2.2: 08:00-09:30, 16-18

Очередь 3.1: -
Очередь 3.2: -

Очередь 4.1: 18-19
Очередь 4.2: 18-19
Очередь 5.1: 15-16, 18-19
Очередь 5.2: 15-16, 18-19
Очередь 6.1: 15-16
Очередь 6.2: 15-16

Где сегодня в Украине ввели почасовые отключения света: графики

Обстрел Украины 30 октября

Сегодня ночью и утром Россия осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Взрывы раздавались в Запорожье, Днепропетровской, Винницкой и в западных областях. Под ударом находились энергетические объекты.

По данным ДТЭК, враг атаковал теплоэлектростанции в разных регионах, серьезно повреждено оборудование ТЭС, продолжается работа по устранению последствий. В компании подчеркнули, что это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции за октябрь.

Сначала в нескольких регионах Украины произошли аварийные отключения электроэнергии. Около 8 утра сообщили, что вместо аварийных отключений по всей стране введены графики плановых отключений.

Однако уже в 10:20 Министерство энергетики сообщило об отмене почасовых отключений на всей территории Украины.

При подготовке материала использованы данные региональных облэнерго.

