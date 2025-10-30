Где сегодня в Украине ввели почасовые отключения света: графики

Днем, 30 октября, в трех областях Украины были введены почасовые графики отключения света. Речь идет о Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как сегодня будут выключать свет.

Сейчас он выглядит следующим образом:

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 30 октября в Кировоградской области внесены изменения в график почасовых отключений (ГПВ).

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 30 октября 2025 года:

"Есть вероятность возвращения отключений в течение суток. Пожалуйста, следите за сообщениями", - говорится в заявлении АО "Черкассыоблэнерго".

ГПВ будет действовать с 15:00 до 19:00 по Черкасской области. Согласно команде НЭК "Укрэнерго", 30 октября до 15:00 графики почасовых отключений (ГПВ) отменены.

Обстрел Украины 30 октября

Сегодня ночью и утром Россия осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Взрывы раздавались в Запорожье, Днепропетровской, Винницкой и в западных областях. Под ударом находились энергетические объекты.

По данным ДТЭК, враг атаковал теплоэлектростанции в разных регионах, серьезно повреждено оборудование ТЭС, продолжается работа по устранению последствий. В компании подчеркнули, что это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции за октябрь.

Сначала в нескольких регионах Украины произошли аварийные отключения электроэнергии. Около 8 утра сообщили, что вместо аварийных отключений по всей стране введены графики плановых отключений.

Однако уже в 10:20 Министерство энергетики сообщило об отмене почасовых отключений на всей территории Украины.

При подготовке материала использованы данные региональных облэнерго.