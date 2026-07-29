Де сьогодні в Україні чекати грозу: прогноз погоди на 29 липня
Сьогодні, 29 липня, в Україні буде мінлива погода - в одному з регіонів очікують грозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.
Яка погода очікується сьогодні
Синоптики повідомили, що тиск в Україні зростатиме, тому на більшій частині країни втримається суха погода. На сході та північному сході ситуацію ще визначатиме холодний атмосферний фронт.
- Хмарність: мінлива
- Опади: без опадів, крім сходу та північного сходу країни
- Вітер: північно-західний, 7-12 м/с
- Температура вдень: 21-26°
- У Києві вдень: 22-24°.
Фото: якою буде погода в Україні сьогодні (інфографіка РБК-Україна)
Де сьогодні очікуються грози
На сході та північному сході країни синоптики прогнозують помірні дощі та грози. На решті території опадів не буде.
У східних та Сумській областях оголошено перший рівень небезпечності - жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнень.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що синоптики спростували інформацію про нічні заморозки в серпні, назвавши такі чутки недостовірними.
Тим часом раніше йшлося про те, чи варто найближчим часом очікувати спеку або посуху в Україні. Фахівці детально розповідали про подальші погодні тенденції.