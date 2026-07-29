Де сьогодні в Україні чекати грозу: прогноз погоди на 29 липня

Сьогодні, 29 липня, в Україні буде мінлива погода - в одному з регіонів очікують грозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook .

Яка погода очікується сьогодні

Синоптики повідомили, що тиск в Україні зростатиме, тому на більшій частині країни втримається суха погода. На сході та північному сході ситуацію ще визначатиме холодний атмосферний фронт.

Хмарність: мінлива

Опади: без опадів, крім сходу та північного сходу країни

Вітер: північно-західний, 7-12 м/с

Температура вдень: 21-26°

У Києві вдень: 22-24°.

Фото: якою буде погода в Україні сьогодні (інфографіка РБК-Україна)

Де сьогодні очікуються грози

На сході та північному сході країни синоптики прогнозують помірні дощі та грози. На решті території опадів не буде.

У східних та Сумській областях оголошено перший рівень небезпечності - жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнень.