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Где сегодня в Украине ожидается гроза: прогноз погоды на 29 июля

08:16 29.07.2026 Ср
1 мин
Дождь будет только в одном регионе
aimg Елена Чупровская
Где сегодня в Украине ожидается гроза: прогноз погоды на 29 июля Фото: погода в Украине 29 июля (Getty Images)
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Сегодня, 29 июля, в Украине будет переменная погода - в одном из регионов ожидают грозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Какая погода ожидается сегодня

Синоптики сообщили, что давление в Украине будет расти, поэтому на большей части страны удержится сухая погода. На востоке и северо-востоке ситуацию еще предстоит определить холодный атмосферный фронт.

  • Облачность: переменная
  • Осадки: без осадков, кроме востока и северо-востока страны
  • Ветер: северо-западный, 7-12 м/с
  • Днем: 21-26°
  • В Киеве днем 22-24°.

Где сегодня в Украине ожидается гроза: прогноз погоды на 29 июляФото: какой будет погода в Украине сегодня (инфографика РБК-Украина)

Где сегодня ожидаются грозы

На востоке и северо-востоке страны синоптики предсказывают умеренные дожди и грозы. На остальной территории осадков не будет.

В восточных и Сумской областях объявлен первый уровень опасности - желтый. Погодные условия могут привести к осложнениям.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что синоптики опровергли информацию о ночных заморозках в августе, назвав такие слухи недостоверными.

Между тем, речь шла о том, стоит ли в ближайшее время ожидать жару или засуху в Украине. Специалисты подробно рассказывали о дальнейших погодных тенденциях.

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