Где сегодня в Украине ожидается гроза: прогноз погоды на 29 июля
Сегодня, 29 июля, в Украине будет переменная погода - в одном из регионов ожидают грозу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
Какая погода ожидается сегодня
Синоптики сообщили, что давление в Украине будет расти, поэтому на большей части страны удержится сухая погода. На востоке и северо-востоке ситуацию еще предстоит определить холодный атмосферный фронт.
- Облачность: переменная
- Осадки: без осадков, кроме востока и северо-востока страны
- Ветер: северо-западный, 7-12 м/с
- Днем: 21-26°
- В Киеве днем 22-24°.
Фото: какой будет погода в Украине сегодня (инфографика РБК-Украина)
Где сегодня ожидаются грозы
На востоке и северо-востоке страны синоптики предсказывают умеренные дожди и грозы. На остальной территории осадков не будет.
В восточных и Сумской областях объявлен первый уровень опасности - желтый. Погодные условия могут привести к осложнениям.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что синоптики опровергли информацию о ночных заморозках в августе, назвав такие слухи недостоверными.
Между тем, речь шла о том, стоит ли в ближайшее время ожидать жару или засуху в Украине. Специалисты подробно рассказывали о дальнейших погодных тенденциях.