Где сегодня в Украине ожидается гроза: прогноз погоды на 29 июля

Сегодня, 29 июля, в Украине будет переменная погода - в одном из регионов ожидают грозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook .

Какая погода ожидается сегодня

Синоптики сообщили, что давление в Украине будет расти, поэтому на большей части страны удержится сухая погода. На востоке и северо-востоке ситуацию еще предстоит определить холодный атмосферный фронт.

Облачность: переменная

Осадки: без осадков, кроме востока и северо-востока страны

Ветер: северо-западный, 7-12 м/с

Днем: 21-26°

В Киеве днем 22-24°.

Фото: какой будет погода в Украине сегодня (инфографика РБК-Украина)

Где сегодня ожидаются грозы

На востоке и северо-востоке страны синоптики предсказывают умеренные дожди и грозы. На остальной территории осадков не будет.

В восточных и Сумской областях объявлен первый уровень опасности - желтый. Погодные условия могут привести к осложнениям.