Де сьогодні будуть відключення світла в Україні: перелік областей і графіків

Сьогодні у середу, 3 грудня, в Україні продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Протягом доби одночасно відключатимуть від 0,5 до 3 черг споживачів.

Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Інформація від "Укренерго"

Як роз'яснили у компанії, вимикати світло побутовим споживачам будуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 3 черг одночасно.

Також паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В "Укренерго" зазначають, що графіки можуть змінюватися протягом доби.

Київ

За даними ДТЕК, у столиці сьоголні світло відключатимуть у такий спосіб:

1.1 - 12:30-16:00, 23:00-24:00;

1.2 - 12:30-16:00;

2.1 - 12:30-16:00;

2.2 - 12:30-16:00;

3.1 - 08:00-10:00, 16:00-19:30;

3.2 - 06:00-09:00, 16:00-19:30;

4.1 - 06:00-09:00, 16:00-19:30;

4.2 - 06:00-09:00, 16:00-19:30;

5.1 - 10:00–12:30, 19:30-23:00;

5.2 - 09:00-12:30, 19:30-21:00;

6.1 - 09:00-12:30, 19:30-23:00;

6.2 - 09:00-12:30, 19:30-23:00.

Кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Одеська область

Дніпропетровська область

У ЦЕК діятиме такий графік відключень:

1.1 черга: з 06:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00;

1.2 черга: з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00;

2.1 черга: з 12:00 до 18:00;

2.2 черга: з 12:00 до 18:00;

3.1 черга: з 08:00 до 12:00 та з 15:30 до 20:00;

3.2 черга: з 08:00 до 13:00 та з 15:30 до 20:00;

4.1 черга: з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 12:00 та з 19:00 до 22:30;

4.2 черги: з 08:30 до 12:00 та з 18:00 до 22:30;

5.1 черга: з 01:30 до 05:00, з 11:00 до 15:30 та з 20:00 до 24:00;

5.2 черга: з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;

6.1 черга: з 12:00 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;

6.2 черга: з 06:00 до 08:00 та з 12:00 до 15:30.

Перевірити свою чергу можна тут: dtek-dnem.com.ua.

Черкаська область

Години відсутності електропостачання:

1.1 11:00 – 14:00, 18:00 – 21:00;

1.2 06:00 – 08:00, 12:00 – 15:00, 22:00 – 24:00;

2.1 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 15:00 – 18:00;

2.2 11:00 – 14:00, 17:00 – 19:00;

3.1 04:00 – 06:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00;

3.2 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00;

4.1 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 23:00;

4.2 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 23:00;

5.1 02:00 – 04:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00;

5.2 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:00;

6.1 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00;

6.2 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00.

Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Полтавська область

У Полтавській області 3 грудня діють графіки погодинних відключень електроенергії. Це пов’язано з нестачею потужності в енергосистемі, спричиненою російськими обстрілами.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Кіровоградська область

За розпорядженням Укренерго у Кіровоградській області упродовж доби 3 грудня діятиме графік погодинних відключень електрики.

Графік має такий вигляд:

Черга 1.1: 10-12, 14-16, 18-20

Черга 1.2: 06-08, 10-12, 14-16

Черга 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Черга 2.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Черга 3.1: 02-04, 11-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 3.2: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 4.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Черга 4.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 5.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 6.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 6.2: 00-02, 12-14, 16-18

Зміни публікуватимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго. Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.

Чернігівська область

Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Сумська область

Сьогодні, 3 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":

3 грудня діятимуть графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 06:00 - 0,5 черги;

з 06:00 до 08:00 - 1,5 черги;

з 08:00 до 11:00 - 2,5 черги;

з 11:00 до 18:00 - 3 черги;

з 18:00 до 20:00 - 2,5 черги;

з 20:00 до 22:00 - 2 черги;

з 22:00 до 24:00 - 1 черга.

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Харківська область

Години відсутності електропостачання по чергах та підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 - 06:00-09:00; 16:00-19:30;

1.2 - 06:00-09:00; 16:00-19:30;

2.1 - 08:00-09:00; 12:30-19:30;

2.2 - 06:00-09:00; 12:30-19:30;

3.1 - 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-18:00; 19:30-23:00;

3.2 - 09:00-12:30; 16:00-23:00;

4.1 - 08:00-12:30; 19:30-22:00;

4.2 - 09:00-12:30; 19:30-22:00;

5.1 - 02:00-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00;

5.2 - 12:30-16:00; 23:00-24:00;

6.1 - 09:00-16:00;

6.2 -11:00-16:00.

Перелік адрес за чергами тут: t.me/kharkivenergy.

Запорізька область

Графік на 3 грудня:

1.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

1.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

2.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

2.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30

3.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:00, 15:00 – 18:30

3.2: 00:00 – 02:00, 15:00 – 20:00

4.1: 10:30 – 15:30

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30

5.1: 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00

5.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

6.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30

6.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись за посиланням: https://www.zoe.com.ua

Житомирська область

"Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для трьох черг:

з 00:00 до 06:00 години - електрику вимикатимуть для 0,5 черги;

з 06:00 до 08:00 години - електрику вимикатимуть для 1,5 черги;

з 08:00 до 12:00 години - електрику вимикатимуть для 2,5 черг;

з 12:00 до 17:00 години - електрику вимикатимуть для трьох черг;

з 17:00 до 19:00 години - електрику вимикатимуть для 2,5 черг;

з 19:00 до 21:00 години - електрику вимикатимуть для двох черг;

з 21:30 до 23:00 години - електрику вимикатимуть для 1,5 черги;

з 23:00 до 24:00 години - електрику вимикатимуть для 0,5 черги.

Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".

Львівська область

Дізнатись свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна:

на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";

у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Рівненська область

підчерга 1.1. 10:00-13:00

підчерга 1.2. 10:00-13:00

підчерга 2.1. 06:00-10:00

підчерга 2.2. 06:00-10:00, 18:00-20:00

підчерга 3.1. 16:00-20:00

підчерга 3.2. 17:00-20:00

підчерга 4.1. 08:00-12:00, 17:00-20:00

підчерга 4.2. 10:00-14:00, 20:00-00:00

підчерга 5.1. 12:00-16:00

підчерга 5.2. 13:00-17:00

підчерга 6.1. 13:00-17:00

підчерга 6.2. 14:00-18:00

Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:

для Рівного - тут;

для Рівненської області - тут.

Тернопільська область

Актуальний графік дивіться на сайті "Тернопільобленерго".

Хмельницька область

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Миколаївська область

Світло вимикатимуть наступним чином:

1.1 - 00:00 - 01:00; 11:30 - 17:30;

1.2 - 04:30 - 08:00; 15:00 - 18:30;

2.1 - 11:30 - 15:00; 18:30 - 22:00;

2.2 - 01:00 - 04:30; 15:00 - 18:30;

3.1 - 00:00 - 00:30; 08:00 - 11:30; 15:00 - 18:30;

3.2 - 08:00 - 11:30; 15:00 - 18:30;

4.1 - 08:00 - 11:30; 22:00 - 23:30;

4.2 - 05:30 - 08:00; 11:30 - 15:00; 18:30 - 21:30;

5.1 - 08:00 - 15:00; 22:00 - 23:30;

5.2 - 08:00 - 11:30; 18:30 - 22:00;

6.1 - 05:30 - 08:00; 11:30 - 15:00; 18:30 - 22:00;

6.2 - 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00.

Подивитися актуальну інформацію щодо адрес можна на сайті обленерго.