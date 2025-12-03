Де сьогодні будуть відключення світла в Україні: перелік областей і графіків
Сьогодні у середу, 3 грудня, в Україні продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Протягом доби одночасно відключатимуть від 0,5 до 3 черг споживачів.
Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Інформація від "Укренерго"
Як роз'яснили у компанії, вимикати світло побутовим споживачам будуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 3 черг одночасно.
Також паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В "Укренерго" зазначають, що графіки можуть змінюватися протягом доби.
Київ
За даними ДТЕК, у столиці сьоголні світло відключатимуть у такий спосіб:
- 1.1 - 12:30-16:00, 23:00-24:00;
- 1.2 - 12:30-16:00;
- 2.1 - 12:30-16:00;
- 2.2 - 12:30-16:00;
- 3.1 - 08:00-10:00, 16:00-19:30;
- 3.2 - 06:00-09:00, 16:00-19:30;
- 4.1 - 06:00-09:00, 16:00-19:30;
- 4.2 - 06:00-09:00, 16:00-19:30;
- 5.1 - 10:00–12:30, 19:30-23:00;
- 5.2 - 09:00-12:30, 19:30-21:00;
- 6.1 - 09:00-12:30, 19:30-23:00;
- 6.2 - 09:00-12:30, 19:30-23:00.
Кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Київська область
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
- у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
Одеська область
Дніпропетровська область
У ЦЕК діятиме такий графік відключень:
- 1.1 черга: з 06:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00;
- 1.2 черга: з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00;
- 2.1 черга: з 12:00 до 18:00;
- 2.2 черга: з 12:00 до 18:00;
- 3.1 черга: з 08:00 до 12:00 та з 15:30 до 20:00;
- 3.2 черга: з 08:00 до 13:00 та з 15:30 до 20:00;
- 4.1 черга: з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 12:00 та з 19:00 до 22:30;
- 4.2 черги: з 08:30 до 12:00 та з 18:00 до 22:30;
- 5.1 черга: з 01:30 до 05:00, з 11:00 до 15:30 та з 20:00 до 24:00;
- 5.2 черга: з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;
- 6.1 черга: з 12:00 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
- 6.2 черга: з 06:00 до 08:00 та з 12:00 до 15:30.
Перевірити свою чергу можна тут: dtek-dnem.com.ua.
Черкаська область
Години відсутності електропостачання:
1.1 11:00 – 14:00, 18:00 – 21:00;
1.2 06:00 – 08:00, 12:00 – 15:00, 22:00 – 24:00;
2.1 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 15:00 – 18:00;
2.2 11:00 – 14:00, 17:00 – 19:00;
3.1 04:00 – 06:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00;
3.2 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00;
4.1 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 23:00;
4.2 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 23:00;
5.1 02:00 – 04:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00;
5.2 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:00;
6.1 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00;
6.2 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00.
Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
Полтавська область
У Полтавській області 3 грудня діють графіки погодинних відключень електроенергії. Це пов’язано з нестачею потужності в енергосистемі, спричиненою російськими обстрілами.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Кіровоградська область
За розпорядженням Укренерго у Кіровоградській області упродовж доби 3 грудня діятиме графік погодинних відключень електрики.
Графік має такий вигляд:
- Черга 1.1: 10-12, 14-16, 18-20
- Черга 1.2: 06-08, 10-12, 14-16
- Черга 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- Черга 2.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- Черга 3.1: 02-04, 11-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Черга 3.2: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Черга 4.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
- Черга 4.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 5.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 6.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 6.2: 00-02, 12-14, 16-18
Зміни публікуватимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго. Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.
Чернігівська область
Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
- на сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Сумська область
Сьогодні, 3 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":
3 грудня діятимуть графіки погодинних відключень:
- з 00:00 до 06:00 - 0,5 черги;
- з 06:00 до 08:00 - 1,5 черги;
- з 08:00 до 11:00 - 2,5 черги;
- з 11:00 до 18:00 - 3 черги;
- з 18:00 до 20:00 - 2,5 черги;
- з 20:00 до 22:00 - 2 черги;
- з 22:00 до 24:00 - 1 черга.
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
Харківська область
Години відсутності електропостачання по чергах та підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 - 06:00-09:00; 16:00-19:30;
- 1.2 - 06:00-09:00; 16:00-19:30;
- 2.1 - 08:00-09:00; 12:30-19:30;
- 2.2 - 06:00-09:00; 12:30-19:30;
- 3.1 - 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-18:00; 19:30-23:00;
- 3.2 - 09:00-12:30; 16:00-23:00;
- 4.1 - 08:00-12:30; 19:30-22:00;
- 4.2 - 09:00-12:30; 19:30-22:00;
- 5.1 - 02:00-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00;
- 5.2 - 12:30-16:00; 23:00-24:00;
- 6.1 - 09:00-16:00;
- 6.2 -11:00-16:00.
Перелік адрес за чергами тут: t.me/kharkivenergy.
Запорізька область
Графік на 3 грудня:
- 1.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 1.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 2.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 2.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30
- 3.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:00, 15:00 – 18:30
- 3.2: 00:00 – 02:00, 15:00 – 20:00
- 4.1: 10:30 – 15:30
- 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30
- 5.1: 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 5.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 6.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30
- 6.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись за посиланням: https://www.zoe.com.ua
Житомирська область
"Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для трьох черг:
- з 00:00 до 06:00 години - електрику вимикатимуть для 0,5 черги;
- з 06:00 до 08:00 години - електрику вимикатимуть для 1,5 черги;
- з 08:00 до 12:00 години - електрику вимикатимуть для 2,5 черг;
- з 12:00 до 17:00 години - електрику вимикатимуть для трьох черг;
- з 17:00 до 19:00 години - електрику вимикатимуть для 2,5 черг;
- з 19:00 до 21:00 години - електрику вимикатимуть для двох черг;
- з 21:30 до 23:00 години - електрику вимикатимуть для 1,5 черги;
- з 23:00 до 24:00 години - електрику вимикатимуть для 0,5 черги.
Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".
Львівська область
Дізнатись свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна:
- на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
- у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).
Рівненська область
- підчерга 1.1. 10:00-13:00
- підчерга 1.2. 10:00-13:00
- підчерга 2.1. 06:00-10:00
- підчерга 2.2. 06:00-10:00, 18:00-20:00
- підчерга 3.1. 16:00-20:00
- підчерга 3.2. 17:00-20:00
- підчерга 4.1. 08:00-12:00, 17:00-20:00
- підчерга 4.2. 10:00-14:00, 20:00-00:00
- підчерга 5.1. 12:00-16:00
- підчерга 5.2. 13:00-17:00
- підчерга 6.1. 13:00-17:00
- підчерга 6.2. 14:00-18:00
Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:
Тернопільська область
Актуальний графік дивіться на сайті "Тернопільобленерго".
Хмельницька область
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Миколаївська область
Світло вимикатимуть наступним чином:
- 1.1 - 00:00 - 01:00; 11:30 - 17:30;
- 1.2 - 04:30 - 08:00; 15:00 - 18:30;
- 2.1 - 11:30 - 15:00; 18:30 - 22:00;
- 2.2 - 01:00 - 04:30; 15:00 - 18:30;
- 3.1 - 00:00 - 00:30; 08:00 - 11:30; 15:00 - 18:30;
- 3.2 - 08:00 - 11:30; 15:00 - 18:30;
- 4.1 - 08:00 - 11:30; 22:00 - 23:30;
- 4.2 - 05:30 - 08:00; 11:30 - 15:00; 18:30 - 21:30;
- 5.1 - 08:00 - 15:00; 22:00 - 23:30;
- 5.2 - 08:00 - 11:30; 18:30 - 22:00;
- 6.1 - 05:30 - 08:00; 11:30 - 15:00; 18:30 - 22:00;
- 6.2 - 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00.
Подивитися актуальну інформацію щодо адрес можна на сайті обленерго.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, відключення світла діють в Україні після кількох особливо масованих ударів РФ по енергооб'єктах в Україні, зокрема 8 та 19 листопада.
За даними Міністерства енергетики, усі українські ТЕС та ГЕС внаслідок терактів РФ отримали пошкодження.
В ніч на 29 листопада ворог завдав нового удару по енергооб'єктах України дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу сотні тисяч абонентів залишились без світла.
При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго.