ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Где сегодня будут отключения света в Украине: перечень областей и графиков

Среда 03 декабря 2025 10:38
UA EN RU
Где сегодня будут отключения света в Украине: перечень областей и графиков Иллюстративное фото: в Украине сегодня снова действуют графики отключения света (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня в среду, 3 декабря, в Украине продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. В течение суток одновременно будут отключать от 0,5 до 3 очередей потребителей.

Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Информация от "Укрэнерго"

Как разъяснили в компании, выключать свет бытовым потребителям будут с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 3 очередей одновременно.

Также параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" отмечают, что графики могут меняться в течение суток.

Киев

По данным ДТЭК, в столице сегодня свет будут отключать следующим образом:

  • 1.1 - 12:30-16:00, 23:00-24:00;
  • 1.2 - 12:30-16:00;
  • 2.1 - 12:30-16:00;
  • 2.2 - 12:30-16:00;
  • 3.1 - 08:00-10:00, 16:00-19:30;
  • 3.2 - 06:00-09:00, 16:00-19:30;
  • 4.1 - 06:00-09:00, 16:00-19:30;
  • 4.2 - 06:00-09:00, 16:00-19:30;
  • 5.1 - 10:00-12:30, 19:30-23:00;
  • 5.2 - 09:00-12:30, 19:30-21:00;
  • 6.1 - 09:00-12:30, 19:30-23:00;
  • 6.2 - 09:00-12:30, 19:30-23:00.

Киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

Одесская область

Днепропетровская область

В ЦЕК будет действовать такой график отключений:

  • 1.1 очередь: с 06:00 до 08:30 и с 15:30 до 19:00;
  • 1.2 очередь: с 05:00 до 08:30 и с 15:30 до 19:00;
  • 2.1 очередь: с 12:00 до 18:00;
  • 2.2 очередь: с 12:00 до 18:00;
  • 3.1 очередь: с 08:00 до 12:00 и с 15:30 до 20:00;
  • 3.2 очередь: с 08:00 до 13:00 и с 15:30 до 20:00;
  • 4.1 очередь: с 00:00 до 01:30, с 08:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:30;
  • 4.2 очереди: с 08:30 до 12:00 и с 18:00 до 22:30;
  • 5.1 очередь: с 01:30 до 05:00, с 11:00 до 15:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 5.2 очередь: с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30;
  • 6.1 очередь: с 12:00 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
  • 6.2 очередь: с 06:00 до 08:00 и с 12:00 до 15:30.

Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 11:00 - 14:00, 18:00 - 21:00;
1.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 15:00, 22:00 - 24:00;
2.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 15:00 - 18:00;
2.2 11:00 - 14:00, 17:00 - 19:00;
3.1 04:00 - 06:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
3.2 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
4.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00;
4.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00;
5.1 02:00 - 04:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
5.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00;
6.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00;
6.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00.

Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Полтавская область

В Полтавской области 3 декабря действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Это связано с нехваткой мощности в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами.

Где сегодня будут отключения света в Украине: перечень областей и графиков

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Кировоградская область

По распоряжению Укрэнерго в Кировоградской области в течение суток 3 декабря будет действовать график почасовых отключений электричества.

График имеет следующий вид:

  • Очередь 1.1: 10-12, 14-16, 18-20
  • Очередь 1.2: 06-08, 10-12, 14-16
  • Очередь 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
  • Очередь 2.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
  • Очередь 3.1: 02-04, 11-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Очередь 3.2: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Очередь 4.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
  • Очередь 4.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Очередь 5.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Очередь 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Очередь 6.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Очередь 6.2: 00-02, 12-14, 16-18

Изменения будут публиковать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго. Узнать, к какой очереди относится ваш адрес, можно здесь.

Черниговская область

Где сегодня будут отключения света в Украине: перечень областей и графиков

Проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Сумская область

Сегодня, 3 декабря, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":

3 декабря будут действовать графики почасовых отключений:

  • с 00:00 до 06:00 - 0,5 очереди;
  • с 06:00 до 08:00 - 1,5 очереди;
  • с 08:00 до 11:00 - 2,5 очереди;
  • с 11:00 до 18:00 - 3 очереди;
  • с 18:00 до 20:00 - 2,5 очереди;
  • с 20:00 до 22:00 - 2 очереди;
  • с 22:00 до 24:00 - 1 очередь.

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Харьковская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям и подочередности с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 - 06:00-09:00; 16:00-19:30;
  • 1.2 - 06:00-09:00; 16:00-19:30;
  • 2.1 - 08:00-09:00; 12:30-19:30;
  • 2.2 - 06:00-09:00; 12:30-19:30;
  • 3.1 - 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-18:00; 19:30-23:00;
  • 3.2 - 09:00-12:30; 16:00-23:00;
  • 4.1 - 08:00-12:30; 19:30-22:00;
  • 4.2 - 09:00-12:30; 19:30-22:00;
  • 5.1 - 02:00-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00;
  • 5.2 - 12:30-16:00; 23:00-24:00;
  • 6.1 - 09:00-16:00;
  • 6.2 -11:00-16:00.

Перечень адресов по очередям здесь: t.me/kharkivenergy.

Запорожская область

График на 3 декабря:

  • 1.1: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 1.2: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 2.1: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
  • 2.2: 10:30 - 15:30, 19:30 - 22:30
  • 3.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 11:00, 15:00 - 18:30
  • 3.2: 00:00 - 02:00, 15:00 - 20:00
  • 4.1: 10:30 - 15:30
  • 4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30
  • 5.1: 07:30 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 5.2: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • 6.1: 10:30 - 15:30, 19:30 - 22:30
  • 6.2: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться по ссылке: https: //www.zoe.com.ua

Житомирская область

"Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для трех очередей:

  • с 00:00 до 06:00 часов - электричество будут выключать для 0,5 очереди;
  • с 06:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очереди;
  • с 08:00 до 12:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей;
  • с 12:00 до 17:00 часов - электричество будут выключать для трех очередей;
  • с 17:00 до 19:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей;
  • с 19:00 до 21:00 часов - электричество будут выключать для двух очередей;
  • с 21:30 до 23:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очереди;
  • с 23:00 до 24:00 часов - электричество будут отключать для 0,5 очереди.

Где сегодня будут отключения света в Украине: перечень областей и графиков

Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".

Львовская область

Где сегодня будут отключения света в Украине: перечень областей и графиков

Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно:

  • на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Ровенская область

  • подчерк 1.1. 10:00-13:00
  • подчередь 1.2. 10:00-13:00
  • подчередь 2.1. 06:00-10:00
  • подочередь 2.2. 06:00-10:00, 18:00-20:00
  • подчередь 3.1. 16:00-20:00
  • подчередь 3.2. 17:00-20:00
  • подчередь 4.1. 08:00-12:00, 17:00-20:00
  • подчередь 4.2. 10:00-14:00, 20:00-00:00
  • подчередь 5.1. 12:00-16:00
  • подчередь 5.2. 13:00-17:00
  • подчередь 6.1. 13:00-17:00
  • подчередь 6.2. 14:00-18:00

Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:

Тернопольская область

Где сегодня будут отключения света в Украине: перечень областей и графиков

Актуальный график смотрите на сайте "Тернопольоблэнерго".

Хмельницкая область

Где сегодня будут отключения света в Украине: перечень областей и графиков

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Николаевская область

Свет будут выключать следующим образом:

  • 1.1 - 00:00 - 01:00; 11:30 - 17:30;
  • 1.2 - 04:30 - 08:00; 15:00 - 18:30;
  • 2.1 - 11:30 - 15:00; 18:30 - 22:00;
  • 2.2 - 01:00 - 04:30; 15:00 - 18:30;
  • 3.1 - 00:00 - 00:30; 08:00 - 11:30; 15:00 - 18:30;
  • 3.2 - 08:00 - 11:30; 15:00 - 18:30;
  • 4.1 - 08:00 - 11:30; 22:00 - 23:30;
  • 4.2 - 05:30 - 08:00; 11:30 - 15:00; 18:30 - 21:30;
  • 5.1 - 08:00 - 15:00; 22:00 - 23:30;
  • 5.2 - 08:00 - 11:30; 18:30 - 22:00;
  • 6.1 - 05:30 - 08:00; 11:30 - 15:00; 18:30 - 22:00;
  • 6.2 - 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00.

Посмотреть актуальную информацию по адресам можно на сайте облэнерго.

Отключение света в Украине

Напомним, отключения света действуют в Украине после нескольких особо массированных ударов РФ по энергообъектам в Украине, в частности 8 и 19 ноября.

По данным Министерства энергетики, все украинские ТЭС и ГЭС в результате терактов РФ получили повреждения.

В ночь на 29 ноября враг нанес новый удар по энергообъектам Украины дронами и ракетами. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.

При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Укрэнерго Графики отключения света Блэкаут
Новости
Марко Рубио назвал идеальное время для окончания войны в Украине
Марко Рубио назвал идеальное время для окончания войны в Украине
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит