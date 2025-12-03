Где сегодня будут отключения света в Украине: перечень областей и графиков

Сегодня в среду, 3 декабря, в Украине продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. В течение суток одновременно будут отключать от 0,5 до 3 очередей потребителей.

Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Информация от "Укрэнерго"

Как разъяснили в компании, выключать свет бытовым потребителям будут с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 3 очередей одновременно.

Также параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" отмечают, что графики могут меняться в течение суток.

Киев

По данным ДТЭК, в столице сегодня свет будут отключать следующим образом:

1.1 - 12:30-16:00, 23:00-24:00;

1.2 - 12:30-16:00;

2.1 - 12:30-16:00;

2.2 - 12:30-16:00;

3.1 - 08:00-10:00, 16:00-19:30;

3.2 - 06:00-09:00, 16:00-19:30;

4.1 - 06:00-09:00, 16:00-19:30;

4.2 - 06:00-09:00, 16:00-19:30;

5.1 - 10:00-12:30, 19:30-23:00;

5.2 - 09:00-12:30, 19:30-21:00;

6.1 - 09:00-12:30, 19:30-23:00;

6.2 - 09:00-12:30, 19:30-23:00.

Киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Одесская область

Днепропетровская область

В ЦЕК будет действовать такой график отключений:

1.1 очередь: с 06:00 до 08:30 и с 15:30 до 19:00;

1.2 очередь: с 05:00 до 08:30 и с 15:30 до 19:00;

2.1 очередь: с 12:00 до 18:00;

2.2 очередь: с 12:00 до 18:00;

3.1 очередь: с 08:00 до 12:00 и с 15:30 до 20:00;

3.2 очередь: с 08:00 до 13:00 и с 15:30 до 20:00;

4.1 очередь: с 00:00 до 01:30, с 08:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:30;

4.2 очереди: с 08:30 до 12:00 и с 18:00 до 22:30;

5.1 очередь: с 01:30 до 05:00, с 11:00 до 15:30 и с 20:00 до 24:00;

5.2 очередь: с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30;

6.1 очередь: с 12:00 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;

6.2 очередь: с 06:00 до 08:00 и с 12:00 до 15:30.

Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 11:00 - 14:00, 18:00 - 21:00;

1.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 15:00, 22:00 - 24:00;

2.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 15:00 - 18:00;

2.2 11:00 - 14:00, 17:00 - 19:00;

3.1 04:00 - 06:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;

3.2 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;

4.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00;

4.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00;

5.1 02:00 - 04:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;

5.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00;

6.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00;

6.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00.

Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Полтавская область

В Полтавской области 3 декабря действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Это связано с нехваткой мощности в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Кировоградская область

По распоряжению Укрэнерго в Кировоградской области в течение суток 3 декабря будет действовать график почасовых отключений электричества.

График имеет следующий вид:

Очередь 1.1: 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 1.2: 06-08, 10-12, 14-16

Очередь 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 2.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 3.1: 02-04, 11-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 3.2: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 4.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Очередь 4.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 5.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.2: 00-02, 12-14, 16-18

Изменения будут публиковать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго. Узнать, к какой очереди относится ваш адрес, можно здесь.

Черниговская область

Проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Сумская область

Сегодня, 3 декабря, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":

3 декабря будут действовать графики почасовых отключений:

с 00:00 до 06:00 - 0,5 очереди;

с 06:00 до 08:00 - 1,5 очереди;

с 08:00 до 11:00 - 2,5 очереди;

с 11:00 до 18:00 - 3 очереди;

с 18:00 до 20:00 - 2,5 очереди;

с 20:00 до 22:00 - 2 очереди;

с 22:00 до 24:00 - 1 очередь.

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Харьковская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям и подочередности с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 - 06:00-09:00; 16:00-19:30;

1.2 - 06:00-09:00; 16:00-19:30;

2.1 - 08:00-09:00; 12:30-19:30;

2.2 - 06:00-09:00; 12:30-19:30;

3.1 - 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-18:00; 19:30-23:00;

3.2 - 09:00-12:30; 16:00-23:00;

4.1 - 08:00-12:30; 19:30-22:00;

4.2 - 09:00-12:30; 19:30-22:00;

5.1 - 02:00-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00;

5.2 - 12:30-16:00; 23:00-24:00;

6.1 - 09:00-16:00;

6.2 -11:00-16:00.

Перечень адресов по очередям здесь: t.me/kharkivenergy.

Запорожская область

График на 3 декабря:

1.1: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

1.2: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

2.1: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

2.2: 10:30 - 15:30, 19:30 - 22:30

3.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 11:00, 15:00 - 18:30

3.2: 00:00 - 02:00, 15:00 - 20:00

4.1: 10:30 - 15:30

4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30

5.1: 07:30 - 11:00, 15:00 - 20:00

5.2: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

6.1: 10:30 - 15:30, 19:30 - 22:30

6.2: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться по ссылке: https: //www.zoe.com.ua

Житомирская область

"Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для трех очередей:

с 00:00 до 06:00 часов - электричество будут выключать для 0,5 очереди;

с 06:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очереди;

с 08:00 до 12:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей;

с 12:00 до 17:00 часов - электричество будут выключать для трех очередей;

с 17:00 до 19:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей;

с 19:00 до 21:00 часов - электричество будут выключать для двух очередей;

с 21:30 до 23:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очереди;

с 23:00 до 24:00 часов - электричество будут отключать для 0,5 очереди.

Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".

Львовская область

Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно:

на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Ровенская область

подчерк 1.1. 10:00-13:00

подчередь 1.2. 10:00-13:00

подчередь 2.1. 06:00-10:00

подочередь 2.2. 06:00-10:00, 18:00-20:00

подчередь 3.1. 16:00-20:00

подчередь 3.2. 17:00-20:00

подчередь 4.1. 08:00-12:00, 17:00-20:00

подчередь 4.2. 10:00-14:00, 20:00-00:00

подчередь 5.1. 12:00-16:00

подчередь 5.2. 13:00-17:00

подчередь 6.1. 13:00-17:00

подчередь 6.2. 14:00-18:00

Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:

для Ровно - здесь;

для Ровенской области - здесь.

Тернопольская область

Актуальный график смотрите на сайте "Тернопольоблэнерго".

Хмельницкая область

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Николаевская область

Свет будут выключать следующим образом:

1.1 - 00:00 - 01:00; 11:30 - 17:30;

1.2 - 04:30 - 08:00; 15:00 - 18:30;

2.1 - 11:30 - 15:00; 18:30 - 22:00;

2.2 - 01:00 - 04:30; 15:00 - 18:30;

3.1 - 00:00 - 00:30; 08:00 - 11:30; 15:00 - 18:30;

3.2 - 08:00 - 11:30; 15:00 - 18:30;

4.1 - 08:00 - 11:30; 22:00 - 23:30;

4.2 - 05:30 - 08:00; 11:30 - 15:00; 18:30 - 21:30;

5.1 - 08:00 - 15:00; 22:00 - 23:30;

5.2 - 08:00 - 11:30; 18:30 - 22:00;

6.1 - 05:30 - 08:00; 11:30 - 15:00; 18:30 - 22:00;

6.2 - 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00.

Посмотреть актуальную информацию по адресам можно на сайте облэнерго.