Где сегодня будут отключения света в Украине: перечень областей и графиков
Сегодня в среду, 3 декабря, в Украине продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. В течение суток одновременно будут отключать от 0,5 до 3 очередей потребителей.
Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Информация от "Укрэнерго"
Как разъяснили в компании, выключать свет бытовым потребителям будут с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 3 очередей одновременно.
Также параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" отмечают, что графики могут меняться в течение суток.
Киев
По данным ДТЭК, в столице сегодня свет будут отключать следующим образом:
- 1.1 - 12:30-16:00, 23:00-24:00;
- 1.2 - 12:30-16:00;
- 2.1 - 12:30-16:00;
- 2.2 - 12:30-16:00;
- 3.1 - 08:00-10:00, 16:00-19:30;
- 3.2 - 06:00-09:00, 16:00-19:30;
- 4.1 - 06:00-09:00, 16:00-19:30;
- 4.2 - 06:00-09:00, 16:00-19:30;
- 5.1 - 10:00-12:30, 19:30-23:00;
- 5.2 - 09:00-12:30, 19:30-21:00;
- 6.1 - 09:00-12:30, 19:30-23:00;
- 6.2 - 09:00-12:30, 19:30-23:00.
Киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Киевская область
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
- в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
Одесская область
Днепропетровская область
В ЦЕК будет действовать такой график отключений:
- 1.1 очередь: с 06:00 до 08:30 и с 15:30 до 19:00;
- 1.2 очередь: с 05:00 до 08:30 и с 15:30 до 19:00;
- 2.1 очередь: с 12:00 до 18:00;
- 2.2 очередь: с 12:00 до 18:00;
- 3.1 очередь: с 08:00 до 12:00 и с 15:30 до 20:00;
- 3.2 очередь: с 08:00 до 13:00 и с 15:30 до 20:00;
- 4.1 очередь: с 00:00 до 01:30, с 08:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:30;
- 4.2 очереди: с 08:30 до 12:00 и с 18:00 до 22:30;
- 5.1 очередь: с 01:30 до 05:00, с 11:00 до 15:30 и с 20:00 до 24:00;
- 5.2 очередь: с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30;
- 6.1 очередь: с 12:00 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
- 6.2 очередь: с 06:00 до 08:00 и с 12:00 до 15:30.
Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.
Черкасская область
Часы отсутствия электроснабжения:
1.1 11:00 - 14:00, 18:00 - 21:00;
1.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 15:00, 22:00 - 24:00;
2.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 15:00 - 18:00;
2.2 11:00 - 14:00, 17:00 - 19:00;
3.1 04:00 - 06:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
3.2 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
4.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00;
4.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 23:00;
5.1 02:00 - 04:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
5.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00;
6.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00;
6.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00.
Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
Полтавская область
В Полтавской области 3 декабря действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Это связано с нехваткой мощности в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Кировоградская область
По распоряжению Укрэнерго в Кировоградской области в течение суток 3 декабря будет действовать график почасовых отключений электричества.
График имеет следующий вид:
- Очередь 1.1: 10-12, 14-16, 18-20
- Очередь 1.2: 06-08, 10-12, 14-16
- Очередь 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- Очередь 2.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- Очередь 3.1: 02-04, 11-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Очередь 3.2: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Очередь 4.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
- Очередь 4.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Очередь 5.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Очередь 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Очередь 6.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Очередь 6.2: 00-02, 12-14, 16-18
Изменения будут публиковать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго. Узнать, к какой очереди относится ваш адрес, можно здесь.
Черниговская область
Проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
- на сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Сумская область
Сегодня, 3 декабря, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":
3 декабря будут действовать графики почасовых отключений:
- с 00:00 до 06:00 - 0,5 очереди;
- с 06:00 до 08:00 - 1,5 очереди;
- с 08:00 до 11:00 - 2,5 очереди;
- с 11:00 до 18:00 - 3 очереди;
- с 18:00 до 20:00 - 2,5 очереди;
- с 20:00 до 22:00 - 2 очереди;
- с 22:00 до 24:00 - 1 очередь.
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
Харьковская область
Часы отсутствия электроснабжения по очередям и подочередности с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 - 06:00-09:00; 16:00-19:30;
- 1.2 - 06:00-09:00; 16:00-19:30;
- 2.1 - 08:00-09:00; 12:30-19:30;
- 2.2 - 06:00-09:00; 12:30-19:30;
- 3.1 - 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-18:00; 19:30-23:00;
- 3.2 - 09:00-12:30; 16:00-23:00;
- 4.1 - 08:00-12:30; 19:30-22:00;
- 4.2 - 09:00-12:30; 19:30-22:00;
- 5.1 - 02:00-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00;
- 5.2 - 12:30-16:00; 23:00-24:00;
- 6.1 - 09:00-16:00;
- 6.2 -11:00-16:00.
Перечень адресов по очередям здесь: t.me/kharkivenergy.
Запорожская область
График на 3 декабря:
- 1.1: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 1.2: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 2.1: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
- 2.2: 10:30 - 15:30, 19:30 - 22:30
- 3.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 11:00, 15:00 - 18:30
- 3.2: 00:00 - 02:00, 15:00 - 20:00
- 4.1: 10:30 - 15:30
- 4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30
- 5.1: 07:30 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 5.2: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 6.1: 10:30 - 15:30, 19:30 - 22:30
- 6.2: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться по ссылке: https: //www.zoe.com.ua
Житомирская область
"Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для трех очередей:
- с 00:00 до 06:00 часов - электричество будут выключать для 0,5 очереди;
- с 06:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очереди;
- с 08:00 до 12:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей;
- с 12:00 до 17:00 часов - электричество будут выключать для трех очередей;
- с 17:00 до 19:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей;
- с 19:00 до 21:00 часов - электричество будут выключать для двух очередей;
- с 21:30 до 23:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очереди;
- с 23:00 до 24:00 часов - электричество будут отключать для 0,5 очереди.
Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".
Львовская область
Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно:
- на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).
Ровенская область
- подчерк 1.1. 10:00-13:00
- подчередь 1.2. 10:00-13:00
- подчередь 2.1. 06:00-10:00
- подочередь 2.2. 06:00-10:00, 18:00-20:00
- подчередь 3.1. 16:00-20:00
- подчередь 3.2. 17:00-20:00
- подчередь 4.1. 08:00-12:00, 17:00-20:00
- подчередь 4.2. 10:00-14:00, 20:00-00:00
- подчередь 5.1. 12:00-16:00
- подчередь 5.2. 13:00-17:00
- подчередь 6.1. 13:00-17:00
- подчередь 6.2. 14:00-18:00
Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:
Тернопольская область
Актуальный график смотрите на сайте "Тернопольоблэнерго".
Хмельницкая область
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
Николаевская область
Свет будут выключать следующим образом:
- 1.1 - 00:00 - 01:00; 11:30 - 17:30;
- 1.2 - 04:30 - 08:00; 15:00 - 18:30;
- 2.1 - 11:30 - 15:00; 18:30 - 22:00;
- 2.2 - 01:00 - 04:30; 15:00 - 18:30;
- 3.1 - 00:00 - 00:30; 08:00 - 11:30; 15:00 - 18:30;
- 3.2 - 08:00 - 11:30; 15:00 - 18:30;
- 4.1 - 08:00 - 11:30; 22:00 - 23:30;
- 4.2 - 05:30 - 08:00; 11:30 - 15:00; 18:30 - 21:30;
- 5.1 - 08:00 - 15:00; 22:00 - 23:30;
- 5.2 - 08:00 - 11:30; 18:30 - 22:00;
- 6.1 - 05:30 - 08:00; 11:30 - 15:00; 18:30 - 22:00;
- 6.2 - 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00.
Посмотреть актуальную информацию по адресам можно на сайте облэнерго.
Отключение света в Украине
Напомним, отключения света действуют в Украине после нескольких особо массированных ударов РФ по энергообъектам в Украине, в частности 8 и 19 ноября.
По данным Министерства энергетики, все украинские ТЭС и ГЭС в результате терактов РФ получили повреждения.
В ночь на 29 ноября враг нанес новый удар по энергообъектам Украины дронами и ракетами. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.
При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.