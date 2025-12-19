Варто вдягатися тепліше: якою буде погода в Україні сьогодні

За даними синоптиків, 19 грудня в Україні синоптична ситуація не зазнає змін.

"Погоду надалі визначатиме поле високого атмосферного тиску, тому опадів не чекаємо, але на Лівобережжі, в західних і Житомирській областях можливе утворення туману, тож будьте уважні на дорозі", - йдеться у повідомленні.

Вітер слабкий, змінних напрямків.

Температура вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У західних та південних областях 3-8 градусів тепла, у Криму 7-12 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, без опадів, уранці місцями можливий туман.

Температура вдень в області коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у столиці - 0-2 градуси тепла. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Сьогодні на Лівобережжі, в західних та Житомирській областях туман, видимість 200-500 м.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Укргідрометцентр зазначає, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.