RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Стоит одеваться теплее: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на 19 декабря (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 19 декабря, в течение дня в Украине ожидается спокойная погода без осадков, но с туманами в северных областях. В связи с этим введен повышенный уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, 19 декабря в Украине синоптическая ситуация не изменится.

"Погоду в дальнейшем будет определять поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ждем, но на Левобережье, в западных и Житомирской областях возможно образование тумана, поэтому будьте внимательны на дороге", - говорится в сообщении.

Ветер слабый, переменных направлений.

Температура днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В западных и южных областях 3-8 градусов тепла, в Крыму 7-12 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, без осадков, утром местами возможен туман.

Температура днем в области будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в столице - 0-2 градуса тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Сегодня на Левобережье, в западных и Житомирской областях туман, видимость 200-500 м.

Объявлен І уровень опасности, желтый. Укргидрометцентр отмечает, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

 

Напомним, ранее синоптики поделились общим прогнозом на первый месяц зимы и рассказали какой может быть нынешняя зима в Украине.

Также сообщалось, что в ряде городов снегопад был настолько обильным, что на улицы выехала спецтехника, чтобы держать дороги и тротуары чистыми и безопасными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине