Стоит одеваться теплее: какой будет погода в Украине сегодня

По данным синоптиков, 19 декабря в Украине синоптическая ситуация не изменится.

"Погоду в дальнейшем будет определять поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ждем, но на Левобережье, в западных и Житомирской областях возможно образование тумана, поэтому будьте внимательны на дороге", - говорится в сообщении.

Ветер слабый, переменных направлений.

Температура днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В западных и южных областях 3-8 градусов тепла, в Крыму 7-12 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, без осадков, утром местами возможен туман.

Температура днем в области будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в столице - 0-2 градуса тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Сегодня на Левобережье, в западных и Житомирской областях туман, видимость 200-500 м.

Объявлен І уровень опасности, желтый. Укргидрометцентр отмечает, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.