Головна » Життя » Суспільство

Варто вдягатися тепліше: якою буде погода в Україні сьогодні

П'ятниця 19 грудня 2025 09:22
Варто вдягатися тепліше: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 19 грудня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 19 грудня, протягом дня в Україні очікується спокійна погода без опадів, але з туманами в північних областях. У зв'язку з цим запроваджено підвищений рівень небезпечності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, 19 грудня в Україні синоптична ситуація не зазнає змін.

"Погоду надалі визначатиме поле високого атмосферного тиску, тому опадів не чекаємо, але на Лівобережжі, в західних і Житомирській областях можливе утворення туману, тож будьте уважні на дорозі", - йдеться у повідомленні.

Вітер слабкий, змінних напрямків.

Температура вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У західних та південних областях 3-8 градусів тепла, у Криму 7-12 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, без опадів, уранці місцями можливий туман.

Температура вдень в області коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у столиці - 0-2 градуси тепла. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Сьогодні на Лівобережжі, в західних та Житомирській областях туман, видимість 200-500 м.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Укргідрометцентр зазначає, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Нагадаємо, раніше синоптики поділились загальним прогнозом на перший місяць зими та розповіли якою може бути цьогорічна зима в Україні.

Також повідомлялось, що у низці міст снігопад був настільки рясним, що на вулиці виїхала спецтехніка, аби тримати дороги й тротуари чистими та безпечними.

