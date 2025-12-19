ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Стоит одеваться теплее: какой будет погода в Украине сегодня

Пятница 19 декабря 2025 09:22
UA EN RU
Стоит одеваться теплее: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на 19 декабря (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 19 декабря, в течение дня в Украине ожидается спокойная погода без осадков, но с туманами в северных областях. В связи с этим введен повышенный уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, 19 декабря в Украине синоптическая ситуация не изменится.

"Погоду в дальнейшем будет определять поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ждем, но на Левобережье, в западных и Житомирской областях возможно образование тумана, поэтому будьте внимательны на дороге", - говорится в сообщении.

Ветер слабый, переменных направлений.

Температура днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В западных и южных областях 3-8 градусов тепла, в Крыму 7-12 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, без осадков, утром местами возможен туман.

Температура днем в области будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в столице - 0-2 градуса тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Стоит одеваться теплее: какой будет погода в Украине сегодня

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Сегодня на Левобережье, в западных и Житомирской областях туман, видимость 200-500 м.

Объявлен І уровень опасности, желтый. Укргидрометцентр отмечает, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Напомним, ранее синоптики поделились общим прогнозом на первый месяц зимы и рассказали какой может быть нынешняя зима в Украине.

Также сообщалось, что в ряде городов снегопад был настолько обильным, что на улицы выехала спецтехника, чтобы держать дороги и тротуары чистыми и безопасными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
Новости
Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро
Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро
Аналитика
"Украинцы не разделяют мнение "отдайте Донбасс и война закончится", – Антон Грушецкий, КМИС
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Украинцы не разделяют мнение "отдайте Донбасс и война закончится", – Антон Грушецкий, КМИС