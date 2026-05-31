Где Путин прячет "Орешник" в Беларуси? Оппозиция назвала точное место (карта)

Белорусские оппозиционеры выяснили, что российские оккупанты разместили свой новейший ракетный комплекс "Орешник" на заброшенной авиабазе в Могилевской области. Этот объект расположен всего в четырех километрах от границы с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Милитарный .

По данным "Сообщества железнодорожников Беларуси" элементы этого ракетного комплекса среднего радиуса действия базируются на территории аэродрома Кричев-6. Официально этот объект обозначен как логистический центр.

Оппозиционеры сообщают, что большой военный эшелон прибыл в район авиабазы в период с 20 по 29 декабря. Станцией назначения была Кричев I Могилевского отделения Белорусской железной дороги. Поезд отправили со станции Капустин Яр Приволжской железной дороги РФ. Именно там расположен известный ракетный полигон.

Выбор станции не является случайным. Кричев I - это ближайший железнодорожный пункт к базе. Отправителем эшелона указана в/ч 15644 - это 4-й Государственный центральный межвидовой полигон РФ.

Получателем груза было Управление военных сообщений Вооруженных сил Беларуси, которое и организовывало логистику.

Фото: расстояние от Киева до аэродрома Кричев-6 (Скриншот)

Сколько техники Путин перебросил в Беларусь

Оппозиционеры насчитали десятки вагонов, которые перевозили не только технику, но и боеприпасы.

Вот что входило в состав эшелона:

54 вагона-платформы с военной техникой;

6 крытых вагонов со снаряжением;

1 крытый вагон со взрывчатыми материалами и патронами;

пассажирские вагоны с личным составом.

Груз оформили по коду других грузов, не указанных в алфавите. Это обычная практика для сокрытия секретных перевозок.

По состоянию на май 2026 года техника остается на месте. Ни одной обратной отправки не зафиксировали. Военный контингент продолжает находиться на объекте Кричев-6.

Что говорит разведка США

Американцы тоже считают, что именно на этом аэродроме скрывается "Орешник". По их данным, комплексом управляют исключительно россияне. Белорусских военных к "Орешнику" не подпускают. Сами белорусы только обеспечивают охрану периметра и логистику.