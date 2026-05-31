Где Путин прячет "Орешник" в Беларуси? Оппозиция назвала точное место (карта)
Белорусские оппозиционеры выяснили, что российские оккупанты разместили свой новейший ракетный комплекс "Орешник" на заброшенной авиабазе в Могилевской области. Этот объект расположен всего в четырех километрах от границы с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Милитарный.
По данным "Сообщества железнодорожников Беларуси" элементы этого ракетного комплекса среднего радиуса действия базируются на территории аэродрома Кричев-6. Официально этот объект обозначен как логистический центр.
Оппозиционеры сообщают, что большой военный эшелон прибыл в район авиабазы в период с 20 по 29 декабря. Станцией назначения была Кричев I Могилевского отделения Белорусской железной дороги. Поезд отправили со станции Капустин Яр Приволжской железной дороги РФ. Именно там расположен известный ракетный полигон.
Выбор станции не является случайным. Кричев I - это ближайший железнодорожный пункт к базе. Отправителем эшелона указана в/ч 15644 - это 4-й Государственный центральный межвидовой полигон РФ.
Получателем груза было Управление военных сообщений Вооруженных сил Беларуси, которое и организовывало логистику.
Фото: расстояние от Киева до аэродрома Кричев-6 (Скриншот)
Сколько техники Путин перебросил в Беларусь
Оппозиционеры насчитали десятки вагонов, которые перевозили не только технику, но и боеприпасы.
Вот что входило в состав эшелона:
- 54 вагона-платформы с военной техникой;
- 6 крытых вагонов со снаряжением;
- 1 крытый вагон со взрывчатыми материалами и патронами;
- пассажирские вагоны с личным составом.
Груз оформили по коду других грузов, не указанных в алфавите. Это обычная практика для сокрытия секретных перевозок.
По состоянию на май 2026 года техника остается на месте. Ни одной обратной отправки не зафиксировали. Военный контингент продолжает находиться на объекте Кричев-6.
Что говорит разведка США
Американцы тоже считают, что именно на этом аэродроме скрывается "Орешник". По их данным, комплексом управляют исключительно россияне. Белорусских военных к "Орешнику" не подпускают. Сами белорусы только обеспечивают охрану периметра и логистику.
Что еще известно об "Орешнике"
Эта ракета далеко на "свежая". Эксперты выяснили, что ракета была собрана в 2017 году из компонентов, изготовленных в 2016 году или еще раньше. Кроме того, борткомпьютер содержит элементы производства исключительно РФ и Беларуси.
К исследованию фрагментов секретной российской разработки уже присоединились западные союзники, в частности обломки "Орешника" передали для изучения разведке США.
А по информации OSINT-исследователей, второй российский "Орешник" вышел из строя и упал на позиции самих оккупантов в Донецкой области. Если эти данные подтвердятся, это будет означать, что каждая четвертая ракета этого типа терпит крушение во время пуска.