Де окупанти тиснуть найбільше? Сирський доповів Зеленському про найгарячіші точки фронту

За словами президента, під час наради окремо обговорили перспективи на Олександрівському та Покровському напрямках. Саме там, як зазначив Зеленський, нині зосереджені найбільші зусилля російської армії, а відповідно й основна протидія з боку українських сил.

Глава держави подякував українським підрозділам за "відчутні результати" в ураженні російських окупантів.

Окремо, за словами Зеленського, була доповідь щодо українських дипстрайків і відповідних пріоритетів. Глава держави наголосив, що далекобійні санкції вже позначаються на російських доходах, насамперед нафтових.

"Це відчувається й на північно-східному, і на південно-східному напрямках активних далекобійних дій", - додав він.

Також президент повідомив, що разом із військовим командуванням затвердив подальші кроки. За його словами, сильні позиції України на фронті та в далекобійності мають працювати і на посилення українських позицій у дипломатії та у відносинах із партнерами.

"Саме так це й відбувається. Україна захищає себе та демонструє здатність посилювати безпеку інших", - підсумував він.