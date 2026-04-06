Где оккупанты давят больше всего? Сырский доложил Зеленскому о самых горячих точках фронта

По словам президента, во время совещания отдельно обсудили перспективы на Александровском и Покровском направлениях. Именно там, как отметил Зеленский, сейчас сосредоточены наибольшие усилия российской армии, а соответственно и основное противодействие со стороны украинских сил.

Глава государства поблагодарил украинские подразделения за "ощутимые результаты" в поражении российских оккупантов.

Отдельно, по словам Зеленского, был доклад об украинских дипстрайках и соответствующих приоритетах. Глава государства подчеркнул, что дальнобойные санкции уже сказываются на российских доходах, прежде всего нефтяных.

"Это ощущается и на северо-восточном, и на юго-восточном направлениях активных дальнобойных действий", - добавил он.

Также президент сообщил, что вместе с военным командованием утвердил дальнейшие шаги. По его словам, сильные позиции Украины на фронте и в дальнобойности должны работать и на усиление украинских позиций в дипломатии и в отношениях с партнерами.

"Именно так это и происходит. Украина защищает себя и демонстрирует способность усиливать безопасность других", - подытожил он.