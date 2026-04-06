Где оккупанты давят больше всего? Сырский доложил Зеленскому о самых горячих точках фронта

17:35 06.04.2026 Пн
2 мин
Кроме фронта, президенту доложили о дальнобойных ударах и их влиянии на РФ
aimg Мария Науменко
фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова о ситуации на фронте и ходе украинских операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Читайте также: Удары по терминалам РФ на Балтике нанесли колоссальный ущерб: названа сумма

По словам президента, во время совещания отдельно обсудили перспективы на Александровском и Покровском направлениях. Именно там, как отметил Зеленский, сейчас сосредоточены наибольшие усилия российской армии, а соответственно и основное противодействие со стороны украинских сил.

Глава государства поблагодарил украинские подразделения за "ощутимые результаты" в поражении российских оккупантов.

Отдельно, по словам Зеленского, был доклад об украинских дипстрайках и соответствующих приоритетах. Глава государства подчеркнул, что дальнобойные санкции уже сказываются на российских доходах, прежде всего нефтяных.

"Это ощущается и на северо-восточном, и на юго-восточном направлениях активных дальнобойных действий", - добавил он.

Также президент сообщил, что вместе с военным командованием утвердил дальнейшие шаги. По его словам, сильные позиции Украины на фронте и в дальнобойности должны работать и на усиление украинских позиций в дипломатии и в отношениях с партнерами.

"Именно так это и происходит. Украина защищает себя и демонстрирует способность усиливать безопасность других", - подытожил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что после серии атак российские нефтяные порты Усть-Луга и Койвисто на Балтике почти полностью остановили обработку грузов. По данным финских морских властей, количество отправлений там сократилось с 40-50 судов в неделю до одного.

Также в ночь на 5 апреля украинские дроны атаковали Нижний Новгород: в городе зафиксировали три волны беспилотников, более 20 взрывов и массовые отключения света в нескольких районах.

Кроме того, 2 апреля дрон поразил Ново-Уфимский НПЗ "Роснефти". После удара на предприятии вспыхнул пожар, а также остановилась установка CDU-5, которая обеспечивает 28% общей мощности завода.

