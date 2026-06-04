Де найважче купити квартиру: рейтинг міст України за доступністю житла

Головне: Рекордний час очікування: найскладніша ситуація з доступністю житла спостерігається у Львові, де для купівлі квартири потрібно відкладати медіанну зарплату протягом 8,6 року.

найскладніша ситуація з доступністю житла спостерігається у Львові, де для купівлі квартири потрібно відкладати медіанну зарплату протягом 8,6 року. Топ міст за складністю: Окрім Львова, високі показники терміну накопичення зафіксовано в Ужгороді (8,5 року) та Луцьку (8,3 року).

Окрім Львова, високі показники терміну накопичення зафіксовано в Ужгороді (8,5 року) та Луцьку (8,3 року). Столиця у списку: У Києві, попри високу медіанну вартість квартир у 70 000 доларів, термін накопичення становить 7,4 року завдяки вищому рівню доходів.

У Києві, попри високу медіанну вартість квартир у 70 000 доларів, термін накопичення становить 7,4 року завдяки вищому рівню доходів. Прифронтові регіони: Найменший період накопичення спостерігається у прифронтових містах: Херсоні (2,6 року) та Запоріжжі (2,7 року), що зумовлено нижчою вартістю нерухомості.

Де накопичити найскладніше

Аналіз ринку вторинної нерухомості станом на 2 червня 2026 року свідчить про значний розрив у доступності житла по країні. Згідно з даними ЛУН, найвищий поріг входження спостерігається у західних областях та столиці:

Львів: щоб придбати житло (медіанна ціна якого становить 71 900 доларів), людині з медіанною зарплатою доведеться відкладати кошти протягом 8,6 років.

щоб придбати житло (медіанна ціна якого становить 71 900 доларів), людині з медіанною зарплатою доведеться відкладати кошти протягом 8,6 років. Ужгород: термін накопичення складає 8,5 років (ціна за однокімнатну - 66 700 доларів).

термін накопичення складає 8,5 років (ціна за однокімнатну - 66 700 доларів). Луцьк: для покупки квартири потрібно відкладати зарплату впродовж 8,3 років (ціна - 56 000 доларів).

для покупки квартири потрібно відкладати зарплату впродовж 8,3 років (ціна - 56 000 доларів). Київ: попри високі ціни (медіана 70 000 доларів), завдяки вищим зарплатам термін накопичення становить 7,4 роки.

Скільки років треба відкладати на однокімнатну квартиру (скриншот)

Середні ціни за однокімнатну квартиру в Україні (скриншот)

Регіони з найменшим терміном

Натомість у прифронтових та східних регіонах термін накопичення є значно меншим, що частково зумовлено нижчою вартістю нерухомості на тлі безпекових ризиків:

Запоріжжя: 2,7 роки (17 000 доларів)

2,7 роки (17 000 доларів) Херсон: 2,6 роки (замало даних)

2,6 роки (замало даних) Харків: 3,4 роки (24 000 доларів)

Варто зазначити, що ці дані базуються на розрахунку накопичення всієї медіанної заробітної плати, без урахування витрат на життя, тому реальний період збору коштів для більшості громадян може бути вдвічі-втричі довшим.