Де найважче купити квартиру: рейтинг міст України за доступністю житла

Придбання власної нерухомості для багатьох українців залишається складним фінансовим завданням. Термін накопичення на однокімнатну квартиру безпосередньо залежить від співвідношення медіанної зарплати до вартості житла у регіонах.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Головне:
Аналіз ринку вторинної нерухомості станом на 2 червня 2026 року свідчить про значний розрив у доступності житла по країні. Згідно з даними ЛУН, найвищий поріг входження спостерігається у західних областях та столиці:
Натомість у прифронтових та східних регіонах термін накопичення є значно меншим, що частково зумовлено нижчою вартістю нерухомості на тлі безпекових ризиків:
Варто зазначити, що ці дані базуються на розрахунку накопичення всієї медіанної заробітної плати, без урахування витрат на життя, тому реальний період збору коштів для більшості громадян може бути вдвічі-втричі довшим.
Читайте також про те, що попри складну безпекову ситуацію, попит на заміську нерухомість під Києвом залишається стабільно високим. Найдорожчим напрямком є Обухівський (середня ціна 450 000 доларів), де висока вартість зумовлена складним рельєфом та наявністю річок.
Найдешевшим - Бориспільський та Броварський напрямки, де середні ціни становлять 90-98 тисяч доларів.
Раніше ми писали про те, що найвищі ціни на новобудови у Львові. Тут 1 кв. м продають за 1490 доларів. Втім, найбільше нерухомість на первинному ринку зросла у Хмельницькому - на 16% за рік.