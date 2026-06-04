Где труднее всего купить квартиру: рейтинг городов Украины по доступности жилья

Приобретение собственной недвижимости для многих украинцев остается сложной финансовой задачей. Срок накопления на однокомнатную квартиру напрямую зависит от соотношения медианной зарплаты к стоимости жилья в регионах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Главное:
Анализ рынка вторичной недвижимости по состоянию на 2 июня 2026 года свидетельствует о значительном разрыве в доступности жилья по стране. Согласно данным ЛУН, самый высокий порог вхождения наблюдается в западных областях и столице:
Зато в прифронтовых и восточных регионах срок накопления значительно меньше, что частично обусловлено более низкой стоимостью недвижимости на фоне рисков безопасности:
Стоит отметить, что эти данные базируются на расчете накопления всей медианной заработной платы, без учета расходов на жизнь, поэтому реальный период сбора средств для большинства граждан может быть вдвое-втрое длиннее.
Читайте также о том, что несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, спрос на загородную недвижимость под Киевом остается стабильно высоким. Самым дорогим направлением является Обуховское (средняя цена 450 000 долларов), где высокая стоимость обусловлена сложным рельефом и наличием рек.
Самым дешевым - Бориспольское и Броварское направления, где средние цены составляют 90-98 тысяч долларов.
Ранее мы писали о том, что самые высокие цены на новостройки во Львове. Здесь 1 кв. м продают за 1490 долларов. Впрочем, больше всего недвижимость на первичном рынке выросла в Хмельницком - на 16% за год.