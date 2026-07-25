Де найскладніше вступити на бюджет у Києві: топ-10 вишів за прохідним балом

Конкуренція за бюджетні місця у столичних університетах залишається надзвичайно високою, а лідерами за показниками прохідних балів стають профільні мистецькі та економічні заклади.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Abitly.
Головне:
До рейтингу увійшли заклади, прохідний бал до яких був найвищим торік:
Результати рейтингу демонструють чітку тенденцію: перші позиції займають заклади, що спеціалізуються на творчих та економічних напрямках.
Висока конкуренція та вимогливість до абітурієнтів у цих нішах є визначальними факторами для формування прохідного бала.
Специфіка вступу до мистецьких та спеціалізованих вишів полягає у необхідності проходження додаткових творчих конкурсів. Це часто призводить до вищих показників середнього бала порівняно з багатопрофільними університетами.
Водночас класичні університети, як, наприклад, КНУ ім. Шевченка, у цьому списку поступаються вузькопрофільним лідерам. Така ситуація пояснюється великою кількістю спеціальностей у складі класичних вишів, кожна з яких має власні, інколи суттєво відмінні, вимоги до вступників.
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Нагадаємо, що нещодавно Кабмін визначив кількість бюджетних місць для закладів вищої та фахової передвищої освіти на 2026 рік. На державній формі навчання зможуть здобути освіту понад 166 тисяч вступників.