Где сложнее всего поступить на бюджет в Киеве: топ-10 вузов по проходному баллу

Конкуренция за бюджетные места в столичных университетах остается очень высокой, а лидерами по показателям проходных баллов становятся профильные художественные и экономические учреждения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Abitly.
Главное:
В рейтинг вошли заведения, проходной балл к которым был самым высоким в прошлом году:
Результаты рейтинга демонстрируют четкую тенденцию: первые позиции занимают заведения, специализирующиеся на творческих и экономических направлениях.
Высокая конкуренция и требовательность к абитуриентам в этих нишах являются определяющими факторами формирования проходного балла.
Специфика поступления в художественные и специализированные вузы заключается в необходимости прохождения дополнительных творческих конкурсов. Это часто приводит к более высоким показателям среднего балла по сравнению с многопрофильными университетами.
В то же время, классические университеты, как, например, КНУ им. Шевченко, в этом списке уступают узкопрофильным лидерам. Такая ситуация объясняется большим количеством специальностей в составе классических вузов, каждая из которых имеет собственные, иногда существенно отличные требования к поступающим.
Читайте также о том, что 19 июля в Украине начали принимать заявления для поступления на бакалавриат. В 2026 году абитуриенты имеют право подать 10 заявлений, из них - 5 на бюджет. Заявления будут приниматься до 18:00 1 августа.
Напомним, что недавно Кабмин определил количество бюджетных мест для заведений высшего и профессионального высшего образования на 2026 год. На государственной форме обучения смогут получить образование более 166 тысяч абитуриентов.