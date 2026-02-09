Де в Києві найвигідніша оренда: райони з низьким попитом та стабільними цінами

Ринок оренди нерухомості в столиці за рік суттєво змінився. Пропозиція зросла в усіх районах, але ціни поводилися по-різному. У деяких частинах міста вартість оренди злетіла на 15%.
Скільки коштує орендувати однокімнатну квартиру в різних районах Києва за даними за грудень 2025 року, розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.
Найвищі темпи зростання цін зафіксовано у Голосіївському районі, де медіанна вартість оренди однокімнатної квартири за рік підскочила на 15% і тепер становить 19,5 тис. гривень. Також суттєво додали в ціні Подільський (18 тис. гривень, +13%) та Печерський (42 тис. гривень, +11%) райони.
Центральний Печерськ залишається найдорожчим місцем для проживання, причому інтерес орендарів до цього району лише зростає - кількість відгуків на оголошення тут збільшилась на 13%.
Попри загальну тенденцію до здорожчання, у трьох районах Києва ціни на 1-кімнатні квартири за рік не змінилися:
Цікаво, що у Солом’янському районі вартість тримається на колишньому рівні навіть попри те, що пропозицій від власників стало на 45% більше, а попит з боку орендарів впав на 10%.
Найвищий "стрибок інтересу" зафіксовано в Оболонському районі. Хоча оренда тут коштує в середньому 14 тис. гривень (+4%), кількість відгуків на кожне оголошення зросла на 30%. Оболонь наразі є найбільш конкурентним районом: на одну вільну квартиру припадає в середньому понад 18 претендентів.
На Лівому березі ситуація наступна:
Головною особливістю року став надлишок пропозицій. Кількість оголошень про оренду зросла в усіх районах (від +21% до +46%). Проте попит часто знижується, особливо у спальних районах Лівого берега, що дає орендарям більше можливостей для вибору та торгу.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні за рік подорожчали оренда та купівля кімнат, попри зниження попиту й пропозиції на ринку. Найшвидше оренда зростала у містах поблизу зони бойових дій, тоді як ціни на купівлю кімнат рекордно підскочили у західних регіонах, водночас у частині міст зафіксували й падіння вартості.
Також ми розповідали, що у Вінниці впродовж 2025 року різко зросли ціни на житло на вторинному ринку та оренду однокімнатних квартир, тоді як ринок новобудов залишився відносно стабільним. Оренда "однушок" подорожчала на 22%, а ціни на вторинці зросли на 12-13%, через що купівля житла стала менш доступною для мешканців міста.