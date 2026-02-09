Где в Киеве самая выгодная аренда: районы с низким спросом и стабильными ценами

Где аренда подорожала больше всего

Самые высокие темпы роста цен зафиксированы в Голосеевском районе, где медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры за год подскочила на 15% и теперь составляет 19,5 тыс. гривен. Также существенно прибавили в цене Подольский (18 тыс. гривен, +13%) и Печерский (42 тыс. гривен, +11%) районы.

Центральный Печерск остается самым дорогим местом для проживания, причем интерес арендаторов к этому району только растет - количество откликов на объявления здесь увеличилось на 13%.

Районы со стабильными ценами

Несмотря на общую тенденцию к подорожанию, в трех районах Киева цены на 1-комнатные квартиры за год не изменились:

в Шевченковском районе медианная цена составляет 22 тыс. гривен;

медианная цена составляет 22 тыс. гривен; в Соломенском - 15 тыс. гривен;

- 15 тыс. гривен; в Святошинском - 12 тыс. гривен.

Интересно, что в Соломенском районе стоимость держится на прежнем уровне даже несмотря на то, что предложений от собственников стало на 45% больше, а спрос со стороны арендаторов упал на 10%.

Аномальный спрос на Оболони и ситуация на Левом берегу

Самый высокий "скачок интереса" зафиксирован в Оболонском районе. Хотя аренда здесь стоит в среднем 14 тыс. гривен (+4%), количество откликов на каждое объявление выросло на 30%. Оболонь сейчас является наиболее конкурентным районом: на одну свободную квартиру приходится в среднем более 18 претендентов.

На Левом берегу ситуация следующая:

Дарницкий район - цена выросла на 7% до 15 тыс. гривен, однако спрос упал на 20%;

- цена выросла на 7% до 15 тыс. гривен, однако спрос упал на 20%; Днепровский район - аренда стоит 12,5 тыс. гривен (+4%);

- аренда стоит 12,5 тыс. гривен (+4%); Деснянский район - остается самым дешевым в столице - 9 тыс. гривен (+6%).

Общие тенденции

Главной особенностью года стал переизбыток предложений. Количество объявлений об аренде выросло во всех районах (от +21% до +46%). Однако спрос часто снижается, особенно в спальных районах Левого берега, что дает арендаторам больше возможностей для выбора и торга.