Де в Києві найвигідніша оренда: райони з низьким попитом та стабільними цінами

Понеділок 09 лютого 2026 06:40
UA EN RU
Де в Києві найвигідніша оренда: райони з низьким попитом та стабільними цінами Фото: Оренда житла у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Ринок оренди нерухомості в столиці за рік суттєво змінився. Пропозиція зросла в усіх районах, але ціни поводилися по-різному. У деяких частинах міста вартість оренди злетіла на 15%.

Скільки коштує орендувати однокімнатну квартиру в різних районах Києва за даними за грудень 2025 року, розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Де оренда здорожчала найбільше

Найвищі темпи зростання цін зафіксовано у Голосіївському районі, де медіанна вартість оренди однокімнатної квартири за рік підскочила на 15% і тепер становить 19,5 тис. гривень. Також суттєво додали в ціні Подільський (18 тис. гривень, +13%) та Печерський (42 тис. гривень, +11%) райони.

Центральний Печерськ залишається найдорожчим місцем для проживання, причому інтерес орендарів до цього району лише зростає - кількість відгуків на оголошення тут збільшилась на 13%.

Райони зі стабільними цінами

Попри загальну тенденцію до здорожчання, у трьох районах Києва ціни на 1-кімнатні квартири за рік не змінилися:

  • у Шевченківському районі медіанна ціна становить 22 тис. гривень;
  • у Солом’янському - 15 тис. гривень;
  • у Святошинському - 12 тис. гривень.

Цікаво, що у Солом’янському районі вартість тримається на колишньому рівні навіть попри те, що пропозицій від власників стало на 45% більше, а попит з боку орендарів впав на 10%.

Аномальний попит на Оболоні та ситуація на Лівому березі

Найвищий "стрибок інтересу" зафіксовано в Оболонському районі. Хоча оренда тут коштує в середньому 14 тис. гривень (+4%), кількість відгуків на кожне оголошення зросла на 30%. Оболонь наразі є найбільш конкурентним районом: на одну вільну квартиру припадає в середньому понад 18 претендентів.

На Лівому березі ситуація наступна:

  • Дарницький район - ціна зросла на 7% до 15 тис. гривень, проте попит впав на 20%;
  • Дніпровський район - оренда коштує 12,5 тис. гривень (+4%);
  • Деснянський район - залишається найдешевшим у столиці - 9 тис. гривень (+6%).

Загальні тенденції

Головною особливістю року став надлишок пропозицій. Кількість оголошень про оренду зросла в усіх районах (від +21% до +46%). Проте попит часто знижується, особливо у спальних районах Лівого берега, що дає орендарям більше можливостей для вибору та торгу.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні за рік подорожчали оренда та купівля кімнат, попри зниження попиту й пропозиції на ринку. Найшвидше оренда зростала у містах поблизу зони бойових дій, тоді як ціни на купівлю кімнат рекордно підскочили у західних регіонах, водночас у частині міст зафіксували й падіння вартості.

Також ми розповідали, що у Вінниці впродовж 2025 року різко зросли ціни на житло на вторинному ринку та оренду однокімнатних квартир, тоді як ринок новобудов залишився відносно стабільним. Оренда "однушок" подорожчала на 22%, а ціни на вторинці зросли на 12-13%, через що купівля житла стала менш доступною для мешканців міста.

