Где в Киеве самая выгодная аренда: районы с низким спросом и стабильными ценами
Рынок аренды недвижимости в столице за год существенно изменился. Предложение выросло во всех районах, но цены вели себя по-разному. В некоторых частях города стоимость аренды взлетела на 15%.
Сколько стоит арендовать однокомнатную квартиру в разных районах Киева по данным за декабрь 2025 года, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Где аренда подорожала больше всего
Самые высокие темпы роста цен зафиксированы в Голосеевском районе, где медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры за год подскочила на 15% и теперь составляет 19,5 тыс. гривен. Также существенно прибавили в цене Подольский (18 тыс. гривен, +13%) и Печерский (42 тыс. гривен, +11%) районы.
Центральный Печерск остается самым дорогим местом для проживания, причем интерес арендаторов к этому району только растет - количество откликов на объявления здесь увеличилось на 13%.
Районы со стабильными ценами
Несмотря на общую тенденцию к подорожанию, в трех районах Киева цены на 1-комнатные квартиры за год не изменились:
- в Шевченковском районе медианная цена составляет 22 тыс. гривен;
- в Соломенском - 15 тыс. гривен;
- в Святошинском - 12 тыс. гривен.
Интересно, что в Соломенском районе стоимость держится на прежнем уровне даже несмотря на то, что предложений от собственников стало на 45% больше, а спрос со стороны арендаторов упал на 10%.
Аномальный спрос на Оболони и ситуация на Левом берегу
Самый высокий "скачок интереса" зафиксирован в Оболонском районе. Хотя аренда здесь стоит в среднем 14 тыс. гривен (+4%), количество откликов на каждое объявление выросло на 30%. Оболонь сейчас является наиболее конкурентным районом: на одну свободную квартиру приходится в среднем более 18 претендентов.
На Левом берегу ситуация следующая:
- Дарницкий район - цена выросла на 7% до 15 тыс. гривен, однако спрос упал на 20%;
- Днепровский район - аренда стоит 12,5 тыс. гривен (+4%);
- Деснянский район - остается самым дешевым в столице - 9 тыс. гривен (+6%).
Общие тенденции
Главной особенностью года стал переизбыток предложений. Количество объявлений об аренде выросло во всех районах (от +21% до +46%). Однако спрос часто снижается, особенно в спальных районах Левого берега, что дает арендаторам больше возможностей для выбора и торга.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине за год подорожали аренда и покупка комнат, несмотря на снижение спроса и предложения на рынке. Быстрее всего аренда росла в городах вблизи зоны боевых действий, тогда как цены на покупку комнат рекордно подскочили в западных регионах, в то же время в части городов зафиксировали и падение стоимости.
Также мы рассказывали, что в Виннице в течение 2025 года резко выросли цены на жилье на вторичном рынке и аренду однокомнатных квартир, тогда как рынок новостроек остался относительно стабильным. Аренда "однушек" подорожала на 22%, а цены на вторичке выросли на 12-13%, из-за чего покупка жилья стала менее доступной для жителей города.