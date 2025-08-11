Де і коли відбудеться зустріч Путіна з Трампом: що відомо

Головне:

Де і коли відбудеться зустріч Трампа та Путіна?

Чому Аляска була обрана місцем проведення саміту?

Що на порядку денному?

Дата і місце зустрічі Путіна і Трампа

Зустріч між президентом США Дональдом Трампом та очільником РФ Володимиром Путіним запланована на 15 серпня 2025 і пройде в американському північно-західному штаті Аляска.

Точне місто саміту ще не підтверджено офіційно, але ймовірно це буде найбільше місто штату - Анкоридж або столиця - Джуно.

Водночас як повідомило The New York Times з посиланням на свої джерела, секретна служба США вже орендувала нерухомість в Анкориджі для підготовки заходу.

Ця зустріч стане першою особистою зустріччю Путіна з президентом США з 2021 року, коли він зустрічався з Джо Байденом у Женеві (Швейцарія).

Безпосередньо Дональд Трамп, як лідер Білого дому, і Володимир Путін востаннє проводили особисті переговори у 2018 році в Гельсінкі (Фінляндія), а у 2019 році зустрічалися на саміті G20 в Японії, але у форматі делегацій.

Вже за своєї другої каденції, від початку 2025 року Трамп щонайменше тричі спілкувався з Путіним телефоном.

Фото: Путін і Трамп зустрінуться вперше за 6 років (Getty Images)

Чому для зустрічі обрали Аляску

Наприкінці минулого тижня Дональд Трамп у своїй соцмережі TruthSocial повідомив, що "довгоочікувана" зустріч із кремлівським лідером Володимиром Путіним відбудеться саме на Алясці.

Помічник очільника РФ Юрій Ушаков підтвердив місце проведення переговорів, назвавши його "цілком логічним" вибором, оскільки Росія та Сполучені Штати Америки є "близькими сусідами". Крім того, він зазначив, що в Арктиці перетинаються економічні інтереси обох країн, що є потенціалом для "масштабних проєктів".

Експерти називають вибір північного американського штату для проведення саміту символічним, стратегічним та зручним з кількох причин.

Історичний контекст. Аляска має глибокі історичні зв'язки з Росією, адже свого часу належала Російській імперії до її продажу США у 1867 році за 7,2 мільйона доларів золотом. Попри початкове скептичне ставлення американців до цієї угоди, пізніше відкриття покладів золота, нафти та інших ресурсів зробило Аляску економічно важливою для Штатів.

Логістика. Хоча Аляска є віддаленою територією, вона розташована близько до Росії, що робить переліт для російської делегації коротшим, ніж до континентальної частини США. Для американської делегації переліт також буде відносно коротким.

Безпека. Одним з ключових факторів є безпека російського лідера. Сполучені Штати не визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна за воєнні злочини, пов'язані з депортацією українських дітей. Відповідно, на території США йому не загрожує арешт.

Території РФ та Аляски (скриншот google.com/maps)

Губернатор Аляски Майк Данліві підкреслив, що його штат історично був "мостом між народами" та воротами для дипломатії, торгівлі та безпеки. Він заявив, що "світ спостерігатиме, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч".

Водночас жителі Аляски мають неоднозначні почуття щодо проведення саміту. Хоча штат має історичні зв'язки з Росією та завжди прагнув бути "мостом" для дипломатії, війна в Україні значно погіршила ставлення до Росії, пише The New York Times.

Так, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Анкоридж скасував статус "міста-побратима" із сибірським Магаданом. Але Джуно, столиця штату, залишається "побратимом" із російським Владивостоком.

Україна на порядку денному

Центральним питанням саміту має стати вторгнення РФ в Україну. Дональд Трамп неодноразово заявляв про своє бажання швидко покласти край війні. А напередодні зустрічі з Путіним лідер Білого дому зазначив, що переговори можуть включати "деякий обмін територіями". Це викликало серйозне занепокоєння в Україні та Європі.

За даними низки ЗМІ, на зустрічі Володимир Путін може наполягати на закріпленні за Росією окупованих територій, включаючи Крим та всю територію Донецької та Луганської областей, в обмін на припинення вогню. За інформацією Bloomberg, на саміті обговорюватиметься план, який передбачатиме заморожування бойових дій.

У Вашингтоні, своєю чергою, нібито висловили готовність розглядати варіанти "обміну територіями", але незрозуміло, якими саме. При цьому в понеділок, 11 серпня, під час пресконференції Дональд Трамп заявив, що спробує повернути Україні частину окупованих територій.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський категорично відкидає будь-які територіальні поступки. Реагуючи на новини про зустріч Путіна і Трампа, він наголосив, що будь-яка угода, укладена без участі України, буде "мертвим рішенням".

"Відповідь на українське територіальне питання вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", - сказав Зеленський.

Європейські союзники перед зустріччю лідерів США та РФ також намагаються донести до адміністрації Трампа необхідність тиску на Кремль та надійних гарантій безпеки для України.

За 2 дні до саміту, 13 серпня, Володимир Зеленський та європейські лідери проведуть онлайн-розмову з Дональдом Трампом, щоб скоординувати позиції та наголосити на важливості залучення Києва до будь-яких мирних домовленостей.

Варто зазначити, що крім питання війни в Україні Росія також виявляє зацікавленість у розширенні порядку денного зустрічі Путіна і Трампа 15 серпня, включаючи обговорення співпраці в Арктиці, торгівлі та інших сферах.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що після саміту Трампа чекають у Москві, і що нібито президент США вже отримав відповідне запрошення.