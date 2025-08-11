Где и когда состоится встреча Путина с Трампом: что известно

Главное:

Где и когда состоится встреча Трампа и Путина?

Почему Аляску выбрали местом проведения саммита?

Что на повестке дня?

Дата и место встречи Путина и Трампа

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным запланирована на 15 августа 2025 и пройдет в американском северо-западном штате Аляска.

Точный город саммита еще не подтвержден официально, но вероятно это будет самый большой город штата - Анкоридж или столица - Джуно.

В то же время, как сообщило The New York Times со ссылкой на свои источники, секретная служба США уже арендовала недвижимость в Анкоридже для подготовки мероприятия.

Эта встреча станет первой личной встречей Путина с президентом США с 2021 года, когда он встречался с Джо Байденом в Женеве (Швейцария).

Непосредственно Дональд Трамп, как лидер Белого дома, и Владимир Путин последний раз проводили личные переговоры в 2018 году в Хельсинки (Финляндия), а в 2019 году встречались на саммите G20 в Японии, но в формате делегаций.

Уже во время своей второй каденции, с начала 2025 года Трамп по меньшей мере трижды общался с Путиным по телефону.

Фото: Путин и Трамп встретятся впервые за 6 лет (Getty Images)

Почему для встречи выбрали Аляску

В конце прошлой недели Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial сообщил, что "долгожданная" встреча с кремлевским лидером Владимиром Путиным состоится именно на Аляске.

Помощник главы РФ Юрий Ушаков подтвердил место проведения переговоров, назвав его "совершенно логичным" выбором, поскольку Россия и Соединенные Штаты Америки являются "близкими соседями". Кроме того, он отметил, что в Арктике пересекаются экономические интересы обеих стран, являющиеся потенциалом для "масштабных проектов".

Эксперты называют выбор северного американского штата для проведения саммита символическим, стратегическим и удобным по нескольким причинам.

Исторический контекст. Аляска имеет глубокие исторические связи с Россией, ведь в свое время принадлежала Российской империи до ее продажи США в 1867 году за 7,2 миллиона долларов золотом. Несмотря на первоначальное скептическое отношение американцев к этой сделке, позже открытие залежей золота, нефти и других ресурсов сделало Аляску экономически важной для Штатов.

Логистика. Хотя Аляска является отдаленной территорией, она расположена близко к России, что делает перелет для российской делегации короче, чем в континентальную часть США. Для американской делегации перелет также будет относительно коротким.

Безопасность. Одним из ключевых факторов является безопасность российского лидера. Соединенные Штаты не признают юрисдикцию Международного уголовного суда (МКС), выдавшего ордер на арест Путина за военные преступления, связанные с депортацией украинских детей. Соответственно, на территории США ему не грозит арест.

Территории РФ и Аляски (скриншот google.com/maps)

Губернатор Аляски Майк Данливи подчеркнул, что его штат исторически являлся "мостом между народами" и воротами для дипломатии, торговли и безопасности. Он заявил, что "мир будет наблюдать, и Аляска готова принять эту историческую встречу".

В то же время жители Аляски испытывают неоднозначные чувства относительно проведения саммита. Хотя штат имеет исторические связи с Россией и всегда стремился быть "мостом" для дипломатии, война в Украине значительно ухудшила отношение к России, пишет The New York Times.

Так, после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Анкоридж отказался от статуса "города-побратима" с сибирским Магаданом. Но Джуно, столица штата, остается "побратимом" с российским Владивостоком.

Украина на повестке дня

Центральным вопросом саммита должно стать вторжение РФ в Украину. Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем желании быстро покончить с войной. А накануне встречи с Путиным лидер Белого дома отметил, что переговоры могут включать "некоторый обмен территориями". Это вызвало серьезную обеспокоенность в Украине и Европе.

По данным ряда СМИ, на встрече Владимир Путин может настаивать на закреплении за Россией оккупированных территорий, включая Крым и всю территорию Донецкой и Луганской областей, в обмен на прекращение огня. По информации Bloomberg, на саммите будет обсуждаться план, предусматривающий замораживание боевых действий.

В Вашингтоне, в свою очередь, якобы выразили готовность рассматривать варианты "обмена территориями", но непонятно, какими именно. При этом в понедельник, 11 августа, во время пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что попытается вернуть Украине часть оккупированных территорий.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский категорически отвергает любые территориальные уступки. Реагируя на новости о встрече Путина и Трампа, он подчеркнул, что любое соглашение, заключенное без участия Украины, будет "мертвым решением".

"Ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", - сказал Зеленский.

Европейские союзники перед встречей лидеров США и РФ также пытаются донести до администрации Трампа необходимость давления на Кремль и надежных гарантий безопасности для Украины.

За 2 дня до саммита, 13 августа, Владимир Зеленский и европейские лидеры проведут онлайн-разговор с Дональдом Трампом, чтобы скоординировать позиции и подчеркнуть важность привлечения Киева к любым мирным договоренностям.

Следует отметить, что помимо вопроса войны в Украине Россия также проявляет заинтересованность в расширении повестки дня встречи Путина и Трампа 15 августа, включая обсуждение сотрудничества в Арктике, торговле и других сферах.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что после саммита Трампа ждут в Москве, и что якобы президент США уже получил соответствующее приглашение.