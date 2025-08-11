Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом: Bloomberg дізналося дату

Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери проведуть телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 13 серпня - за два дні до його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як повідомив речник німецького уряду Стефан Корнеліус, віцепрезидент США Джей Ді Венс також приєднається до телефонної розмови.

Серед європейських лідерів, які візьмуть участь у розмові, будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністри Італії, Польщі та Фінляндії.

За словами Корнеліуса, на переговорах будуть розглянуті "подальші варіанти тиску на Росію", а також "підготовка можливих мирних переговорів та пов'язані з ними питання територіальних претензій та безпеки".

За інформацією The Guardian, розмова відбудеться опівдні за Гринвічем (тобто о 13:00 за британським літнім часом, о 14:00 за центральноєвропейським часом), а через годину відбудеться окрема розмова з Трампом та Венса.

Очікується, що європейські лідери проведуть ще одну телефонну розмову пізніше того ж дня, щоб обговорити наступні кроки.