ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом: Bloomberg дізналося дату

Понеділок 11 серпня 2025 17:42
UA EN RU
Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом: Bloomberg дізналося дату Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери проведуть телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 13 серпня - за два дні до його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомив речник німецького уряду Стефан Корнеліус, віцепрезидент США Джей Ді Венс також приєднається до телефонної розмови.

Серед європейських лідерів, які візьмуть участь у розмові, будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністри Італії, Польщі та Фінляндії.

За словами Корнеліуса, на переговорах будуть розглянуті "подальші варіанти тиску на Росію", а також "підготовка можливих мирних переговорів та пов'язані з ними питання територіальних претензій та безпеки".

За інформацією The Guardian, розмова відбудеться опівдні за Гринвічем (тобто о 13:00 за британським літнім часом, о 14:00 за центральноєвропейським часом), а через годину відбудеться окрема розмова з Трампом та Венса.

Очікується, що європейські лідери проведуть ще одну телефонну розмову пізніше того ж дня, щоб обговорити наступні кроки.

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив дату та місце переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним - 15 серпня на Алясці. За даними NBC, Білий дім розглядає варіант запросити президента України Володимира Зеленського.

Трамп також заявив про можливість "обміну" територіями між Україною та Росією, включно з поверненням деяких земель.

У відповідь Зеленський нагадав, що територіальне питання закріплене в Конституції, а Україна не віддаватиме свої землі окупантам. Президент України також наголосив, що Росія просуває ідею такого "обміну" без жодних гарантій.

Більше про те, чого чекати Україні від зустрічі Трампа і Путіна - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Євросоюз Дональд Трамп Зустріч Трампа та Путіна
Новини
ЄС отримав 1,6 млрд євро для України від заморожених активів Росії
ЄС отримав 1,6 млрд євро для України від заморожених активів Росії
Аналітика
Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні