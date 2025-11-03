Де і як в Україні вимикатимуть світло 4 листопада: список областей та графіки

В Україні у вівторок, 4 листопада, знову будуть діяти графіки відключення світла. Світло вимикатимуть як у промислових, так і у побутових користувачів.
РБК-Україна розповідає, у яких областях завтра будуть вимикати електроенергію.
Як повідомили у ДТЕК, у столиці світло будуть вимикати одночасно лише у однієї підгрупи.
Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Для споживачів Дніпропетровщини графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:
Графіки для споживачів Дніпропетровщини можна переглянути тут.
На Сумщині дізнатися графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
Завтра світло вимикатимуть таким чином:
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 4 листопада 2025 року:
Ознайомитися з графіком на Полтавщині можна за посиланням. Перелік адрес тут.
Відповідно до команди НЕК "Укренерго" 4 листопада у Черкаській області з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 будуть застосовані графіки погодинних вимкнень.
Години відсутності електропостачання:
Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) ГПВ, можна переглянути за посиланням https://www.cherkasyoblenergo.com/off
Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
На Чернігівщині графіки діють в обсязі підчерги та черги. Найбільше без світла за добу буде одна черга - 5 годин.
Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
У Харківській області діятимуть графіки відключень світла, повідомили в обленерго. З 08:00 до 11:00 застосовуватиметься - 0,5 черги відключень, з 15:00 до 18:00 та з 20:00 до 22:00 - 1 черга, з 18:00 до 20:00 - 1,5 черги.
Для промислових споживачів з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
Перелік адрес за чергами - у повідомленні за посиланням. Як зрозуміти, коли буде відключення, згідно ГПВ - читайте тут.
В Україні наразі фіксується підвищене споживання електроенергії, що пов’язано як із наслідками російських обстрілів, так і з настанням холодів. Найчастіше графіки відключень застосовуються у Київській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Голова компанії "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що російські війська змінили підхід і перейшли до тактики так званої "випаленої землі". Це сталося після того, як попередні масовані атаки не призвели до руйнування української енергосистеми.
Як зазначають в "Укренерго", головне завдання зараз - підтримати стабільну роботу енергомережі. Водночас через зниження температури та постійні російські обстріли поки неможливо спрогнозувати графіки відключень на тривалий період.
Водночас, за вказівкою "Укренерго", завтра в окремих регіонах України будуть застосовані обмеження споживання електроенергії.