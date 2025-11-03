Где и как в Украине будут выключать свет 4 ноября: список областей и графики

В Украине во вторник, 4 ноября, снова будут действовать графики отключения света. Свет будут выключать как у промышленных, так и у бытовых пользователей.
РБК-Украина рассказывает, в каких областях завтра будут отключать электроэнергию.
Как сообщили в ДТЭК, в столице свет будут выключать одновременно только у одной подгруппы.
Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Для потребителей Днепропетровщины графики почасовых отключений выглядят следующим образом:
Графики для потребителей Днепропетровщины можно посмотреть здесь.
На Сумщине узнать графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
Завтра свет будут выключать следующим образом:
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 4 ноября 2025 года:
Ознакомиться с графиком на Полтавщине можно по ссылке. Перечень адресов здесь.
Согласно команде НЭК "Укрэнерго" 4 ноября в Черкасской области с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 будут применены графики почасовых отключений.
Часы отсутствия электроснабжения:
Перечень адресов, которые обесточиваются по очередям (подочередности) ГПВ, можно посмотреть по ссылке https://www.cherkasyoblenergo.com/off
Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
На Черниговщине графики действуют в объеме подочереди и очереди. Больше всего без света за сутки будет одна очередь - 5 часов.
Проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
В Харьковской области будут действовать графики отключений света, сообщили в облэнерго. С 08:00 до 11:00 будет применяться - 0,5 очереди отключений, с 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 - 1 очередь, с 18:00 до 20:00 - 1,5 очереди.
Для промышленных потребителей с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчерёдках с учётом времени на переключение (ориентировочно):
Перечень адресов по очередям - в сообщении по ссылке. Как понять, когда будет отключение, согласно ГПВ - читайте здесь.
В Украине сейчас фиксируется повышенное потребление электроэнергии, что связано как с последствиями российских обстрелов, так и с наступлением холодов. Чаще всего графики отключений применяются в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что российские войска изменили подход и перешли к тактике так называемой "выжженной земли". Это произошло после того, как предыдущие массированные атаки не привели к разрушению украинской энергосистемы.
Как отмечают в "Укрэнерго", главная задача сейчас - поддержать стабильную работу энергосети. В то же время из-за снижения температуры и постоянных российских обстрелов пока невозможно спрогнозировать графики отключений на длительный период.
В то же время, по указанию "Укрэнерго", завтра в отдельных регионах Украины будут применены ограничения потребления электроэнергии.