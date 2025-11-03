RU

Где и как в Украине будут выключать свет 4 ноября: список областей и графики

Иллюстративное фото: где и как в Украине будут выключать свет 4 ноября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине во вторник, 4 ноября, снова будут действовать графики отключения света. Свет будут выключать как у промышленных, так и у бытовых пользователей.

РБК-Украина рассказывает, в каких областях завтра будут отключать электроэнергию.

Киев

Как сообщили в ДТЭК, в столице свет будут выключать одновременно только у одной подгруппы.

 

Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

 

Днепропетровская область

Для потребителей Днепропетровщины графики почасовых отключений выглядят следующим образом:

 

Графики для потребителей Днепропетровщины можно посмотреть здесь.

Сумская область

На Сумщине узнать графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Завтра свет будут выключать следующим образом:

  • с 08:00 до 11:00 - в объеме 0,5 очереди;
  • с 15:00 до 18:00 - в объеме 1 очереди;
  • с 18:00 до 20:00 - в объеме 1,5 очереди;
  • с 20:00 до 22:00 - в объеме 1 очереди.

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 4 ноября 2025 года:

  • с 08:00 по 11:00 введен ГПВ в объеме 0,5 очереди;
  • с 15:00 по 18:00 введен ГПВ в объеме 1 очереди;
  • с 18:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 1,5 очереди;
  • с 20:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 1 очереди.

Ознакомиться с графиком на Полтавщине можно по ссылке. Перечень адресов здесь.

Черкасская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго" 4 ноября в Черкасской области с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 будут применены графики почасовых отключений.

Часы отсутствия электроснабжения:

  • Подгруппа 2.1 отключение с 08:00 по 10:00;
  • Подгруппа 2.2 отключение с 10:00 по 11:00;
  • Подгруппа 3.1 отключение с 15:00 по 17:00;
  • Подгруппа 4.1 отключение с 17:00 по 19:00;
  • Подгруппа 4.2 отключение с 19:00 по 21:00;
  • Подгруппа 5.1 отключение с 21:00 по 22:00.

Перечень адресов, которые обесточиваются по очередям (подочередности) ГПВ, можно посмотреть по ссылке https://www.cherkasyoblenergo.com/off
Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Черниговская область

На Черниговщине графики действуют в объеме подочереди и очереди. Больше всего без света за сутки будет одна очередь - 5 часов.

Проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Харьковская область

В Харьковской области будут действовать графики отключений света, сообщили в облэнерго. С 08:00 до 11:00 будет применяться - 0,5 очереди отключений, с 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 - 1 очередь, с 18:00 до 20:00 - 1,5 очереди.

Для промышленных потребителей с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчерёдках с учётом времени на переключение (ориентировочно):

  • Подочередь 1.1 с 19:00-22:00;
  • Подочередь 1.2 с 19:00-22:00;
  • Подчерк 2.1 с 19:00-20:00;
  • Подчерк 2.2 с 08:00-11:00;
  • Подчерки 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 - не отключаются;
  • Подчерк 5.2 с 18:00-19:00;
  • Подчерк 6.1 с 15:00-19:00;
  • Подочередь 6.2 с 15:00-19:00.

Перечень адресов по очередям - в сообщении по ссылке. Как понять, когда будет отключение, согласно ГПВ - читайте здесь.

 

Ситуация в энергетике в Украине

В Украине сейчас фиксируется повышенное потребление электроэнергии, что связано как с последствиями российских обстрелов, так и с наступлением холодов. Чаще всего графики отключений применяются в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что российские войска изменили подход и перешли к тактике так называемой "выжженной земли". Это произошло после того, как предыдущие массированные атаки не привели к разрушению украинской энергосистемы.

Как отмечают в "Укрэнерго", главная задача сейчас - поддержать стабильную работу энергосети. В то же время из-за снижения температуры и постоянных российских обстрелов пока невозможно спрогнозировать графики отключений на длительный период.

В то же время, по указанию "Укрэнерго", завтра в отдельных регионах Украины будут применены ограничения потребления электроэнергии.

