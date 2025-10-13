Де дивитися графіки відключення світла: повний перелік ресурсів

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в деяких областях України через російські атаки на об'єкти енергетики вводять аварійні відключення світла.

Тим часом міська влада Чернігова через можливі тривалі відключення світла звернулась до мешканців багатоквартирних будинків із важливим проханням.

Крім того, ми пояснювали, чому графіки відключень електроенергії у деяких локаціях не завжди збігаються з оголошеними, світло може зникати після того, як вже з'явилось, а також навіщо необхідно дотримуватись інформаційної тиші.

