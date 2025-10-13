Где смотреть графики отключения света: полный список ресурсов

Для того чтобы узнать о плановых или аварийных отключениях света, украинцы могут ознакомиться с соответствующими графиками. Однако где именно их искать, знают не все.
Подробнее о том, где найти графики отключений электроэнергии в разных регионах Украины, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Прежде чем искать график отключения света в той или иной локации, человеку необходимо понять, к какой области (региону) он принадлежит.
В целом найти актуальные графики отключений можно:
Кроме того, информация о запланированных и аварийных отключениях может быть опубликована:
Другой вариант - проверить информацию об отключениях:
