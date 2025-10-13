Где смотреть графики отключения света: полный список ресурсов

Где смотреть графики отключений света

Прежде чем искать график отключения света в той или иной локации, человеку необходимо понять, к какой области (региону) он принадлежит.

В целом найти актуальные графики отключений можно:

на официальных сайтах местных облэнерго ("Винницаоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Ровнооблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Харьковоблэнерго" и т.д.).

("Винницаоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Ровнооблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Харьковоблэнерго" и т.д.). на официальных сайтах ДТЭК (ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Киевские региональные электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Одесские электросети, ДТЭК Донецкие электросети).

Кроме того, информация о запланированных и аварийных отключениях может быть опубликована:

на официальных страницах облэнерго и ДТЭК в социальных сетях (в частности Facebook);

на официальных каналах облэнерго и ДТЭК в сети (чаще всего - в Viber или Telegram).

Другой вариант - проверить информацию об отключениях: