Коли в Україні будуть скасовані графіки відключень світла: відповідь Міненерго

Україна, Середа 22 жовтня 2025 22:21
Коли в Україні будуть скасовані графіки відключень світла: відповідь Міненерго Фото: Світлана Гринчук, міністр енергетики України (facebook.com/EnvironmentalofUkraine)
Автор: Валерій Ульяненко

Для зменшення графіків відключень електроенергії в Україні та їх подальшого скасування необхідне відновлення обладнання і введення додаткових потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на слова міністра енергетики Світлани Гринчук в етері телемарафону.

Внаслідок пошкодження об'єктів генерації, ліній та мереж, в системі впала напруга, що призвело до необхідності введення аварійних графіків відключень.

Потім їх змінили на графіки погодинних відключень, щоб українцям було простіше прогнозувати свій день.

"Як тільки буде відновлюватися обладнання, вводитися додаткові потужності і будуть дозволяти мережи, звичайно, графіки будуть зменшуватися і скасовуватися по регіонах", - зазначила вона.

Гринчук наголосила, що наразі складно оцінити, скільки часу на це знадобиться, через суттєві пошкодження енергосистеми України.

Масований обстріл України 22 жовтня

Нагадаємо, в ніч на середу, 22 жовтня, Росія завдала чергового масованого удару по Україні із застосуванням сотень дронів-камікадзе, балістичних і крилатих ракет.

Після обстрілів країни-агресорки в Україні запровадили аварійні відключення світла, після чого з 16:00 почалися відключення світла за графіками.

Зазначимо, у більшості областей України і в четвер, 23 жовтня, з 07:00 до 23:00 будуть застосовуватися заходи обмеження споживання, про що повідомило "Укренерго". Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

РБК-Україна також повідомило, де українці можуть дізнатися свій графік відключень.

