ДБР завершило розслідування щодо підробки документів ексвоєнкомом Борисовим, - джерело

Згідно з даними джерел РБК-Україна, мова йде про колишнього керівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.

Подробиці справи

На початку 2022-го фігурант виписався з військового шпиталю й протягом двох тижнів не з’являвся на військову службу без поважних причин.

Під час розслідування з'ясувалось, що він підробив медичний документ користуючись тісними робочими та позаробочими зв’язками й ввівши в оману лікуючого лікаря, щоб потрапити до списку військових, які отримали поранення під час війни та мають право на лікування за кордоном. Після цього він виїхав з України та відправився на відпочинок до курортів Сейшельських Островів та Іспанії.

Фігурант обвинувачується у:

ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа;

ч. 5 ст. 407 - нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану;

ч. 4 ст. 409 КК України - ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану.

Йому загрожує до десяти років тюрми.

Справа Борисова

На початку травня 2023 року Борисова затримали через підозру у торгівлі "білими квитками", які надають право на звільнення від мобілізації. Журналісти виявили, що під час повномасштабної війни його дружина придбала розкішний автомобіль, а сама родина інвестувала в нерухомість в Іспанії.

Згодом Борисова усунули з посади за рішенням Верховного головнокомандувача. Нещодавно ексвоєнкома знову затримали одразу після його виходу з СІЗО. Перед цим за нього було сплачено заставу в розмірі 12 мільйонів гривень.