ДБР завершило розслідування щодо підробки документів ексвоєнкомом Борисовим, - джерело

Завершено розслідування провадження щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) щодо підробки документів. Обвинувальний акт направлено до суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).
Згідно з даними джерел РБК-Україна, мова йде про колишнього керівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.
На початку 2022-го фігурант виписався з військового шпиталю й протягом двох тижнів не з’являвся на військову службу без поважних причин.
Під час розслідування з'ясувалось, що він підробив медичний документ користуючись тісними робочими та позаробочими зв’язками й ввівши в оману лікуючого лікаря, щоб потрапити до списку військових, які отримали поранення під час війни та мають право на лікування за кордоном. Після цього він виїхав з України та відправився на відпочинок до курортів Сейшельських Островів та Іспанії.
Фігурант обвинувачується у:
Йому загрожує до десяти років тюрми.
На початку травня 2023 року Борисова затримали через підозру у торгівлі "білими квитками", які надають право на звільнення від мобілізації. Журналісти виявили, що під час повномасштабної війни його дружина придбала розкішний автомобіль, а сама родина інвестувала в нерухомість в Іспанії.
Згодом Борисова усунули з посади за рішенням Верховного головнокомандувача. Нещодавно ексвоєнкома знову затримали одразу після його виходу з СІЗО. Перед цим за нього було сплачено заставу в розмірі 12 мільйонів гривень.
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