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ГБР завершило расследование по подделке документов экс-военкомом Борисовым, - источник

Фото: Евгений Борисов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

Завершено расследование производства в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по подделке документов. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Согласно данным источников РБК-Украина, речь идет о бывшем руководителе Одесского областного ТЦК и СП Евгении Борисове.

Подробности дела

В начале 2022-го фигурант выписался из военного госпиталя и в течение двух недель не появлялся на военную службу без уважительных причин.

В ходе расследования выяснилось, что он подделал медицинский документ пользуясь тесными рабочими и внерабочими связями и введя в заблуждение лечащего врача, чтобы попасть в список военных, которые получили ранения во время войны и имеют право на лечение за рубежом. После этого он выехал из Украины и отправился на отдых на курорты Сейшельских Островов и Испании.

Фигурант обвиняется в: 

  • ч. 4 ст. 358 УК Украины - использование заведомо поддельного документа; 
  • ч. 5 ст. 407 - неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим (кроме срочной службы), совершенное в условиях военного положения; 
  • ч. 4 ст. 409 УК Украины - уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения. 

Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Дело Борисова

В начале мая 2023 Борисова задержали из-за подозрения в торговле "белыми билетами", которые предоставляют право на освобождение от мобилизации. Журналисты обнаружили, что во время полномасштабной войны его жена приобрела роскошный автомобиль, а сама семья инвестировала в недвижимость в Испании.

Впоследствии Борисова отстранили от должности по решению Верховного главнокомандующего. Недавно эксвоенкома снова задержали сразу после его выхода из СИЗО. Перед этим за него был уплачен залог в размере 12 миллионов гривен.

 

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