Дають три дні. Мешканців Снігурівки просять повернути владі комунальний транспорт

Жителів Снігурівки, які під час окупації покидали місто на комунальному транспорті, просять повернути його назад. На це місцева влада дає три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухту в Telegram.

"Звертаюсь до мешканців Снігурівської ОТГ, які виїхали з окупації на транспортних засобах комунальної власності територіальної громади, державних установ та організацій, з вимогою повернути у триденний термін дані транспортні засоби до військово-цивільної адміністрації Снігурівської ОТГ або до відділів поліції за місцем перебування", - написав Кухта.

До цього заклику приєднався і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Усі швидко повернули транспорт до Снігурівки. Іван Кухта дуже добрий – дає вам 3 дні", - написав Кім у соцмережі.

Примітно, що в'їзд та виїзд до міста обмежили щонайменше до 24 листопада. Наразі туди пропускають за пропискою.

Нагадаємо, що про звільнення Снігурівки стало відомо 10 листопада. Після чого, вже 13 листопада у місті з'явився мобільний зв'язок.

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