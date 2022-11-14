ua ru
Пн, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В’їзд та виїзд у звільнену Снігурівку обмежили ще на 10 днів: в чому причина

Новость на русском →
Миколаївська область, Понеділок 14 листопада 2022 10:44
В’їзд та виїзд у звільнену Снігурівку обмежили ще на 10 днів: в чому причина Ілюстративне фото: в’їзд та виїзд у звільнену Снігурівку обмежили ще на 10 днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В'їзд та виїзд до міста Снігурівка у Миколаївській області обмежили щонайменше до 24 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухту.

Такі обмеження необхідні для проведення фільтраційних заходів та розмінування соціальних та житлових об'єктів міста.

"Розумію, що багатьом хочеться повернутися додому або провідати рідних, але безпека повинна бути на першому місці", - написав Кухта.

Окрім того, начальник Баштанської міської територіальної адміністрації Владислав Дмитрієв в ефірі телемарафону повідомив, що у місто пускають за пропискою. Проте він просить мешканців поки не повертатися до міста - радить утриматись від поїздки хоча б 3-4 дні для проведення заходів із розмінування.

За словами Дмитрієва, у місті наразі перебувають близько 2,5 тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що вже сьогодні у Снігурівці в тестовому режимі розпочнуть подачу води жителям міста.

Окрім того, 13 листопада у місті Снігурівці з'явився мобільний зв'язок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область Війна Росії проти України
NEWS
Форсують Дніпро? У Міноборони показали, як ЗСУ переправляються через річку
Форсують Дніпро? У Міноборони показали, як ЗСУ переправляються через річку
DAILY
Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні