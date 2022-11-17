Дают три дня. Жителей Снигиревки просят вернуть властям коммунальный транспорт

Жителей Снигиревки, которые во время оккупации покидали город на коммунальном транспорте, просят вернуть его обратно. На это местные власти дают три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Снигиревской городской военной администрации Ивана Кухту в Telegram.

"Обращаюсь к жителям Снигиревской ОТГ, выехавшим из оккупации на транспортных средствах коммунальной собственности территориальной общины, государственных учреждений и организаций, с требованием вернуть в трехдневный срок данные транспортные средства в военно-гражданскую администрацию Снигиревской ОТГ или в отделы полиции по месту нахождения", - написал Кухта.

К этому призыву присоединился и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Все быстро вернули транспорт в Снегиревку. Иван Кухта очень добрый - дает вам 3 дня", - написал Ким в соцсети.

Примечательно, что въезд и выезд в город ограничили, по меньшей мере, до 24 ноября. Сейчас туда пропускают по прописке.

Напомним, что об освобождении Снигиревки стало известно 10 ноября. После чего уже 13 ноября в городе появилась мобильная связь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .