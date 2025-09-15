Даяна Ястремська провела 200 тижнів у топ-50 WTA: хто з українок був там довше

Українська тенісистка Даяна Ястремська стала четвертою представницею України, якій вдалося провести щонайменше 200 тижнів у топ-50 світового рейтингу WTA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
У свіжому оновленні рейтингу WTA Даяна піднялася на одну сходинку і наразі посідає 32 місце.
Ястремська вперше пробилася до півсотні найсильніших тенісисток планети 28 січня 2019 року. Відтоді їй двічі доводилося залишати топ-50, однак кожного разу вона поверталася до цього елітного списку.
Найкращим показником у кар’єрі Даяни залишається 21-ша позиція, якої вона досягла 20 січня 2020 року.
До Ястремської подібним досягненням могли похвалитися лише три українки. Лідером за кількістю тижнів у топ-50 залишається Еліна Світоліна, друге місце посідає Леся Цуренко, яка провела там 233 тижні, а третє - Альона Бондаренко.
Таким чином, якщо Ястремська збережеться у топ-50 ще протягом восьми місяців, то вже у травні 2026 року зможе вийти на друге місце серед українок за тривалістю перебування у першій півсотні рейтингу.
