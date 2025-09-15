Даяна Ястремская провела 200 недель в топ-50 WTA: кто из украинок был там дольше

Дорога к историческому результату

В свежем обновлении рейтинга WTA Даяна поднялась на одну строчку и сейчас занимает 32 место.

Ястремская впервые пробилась в полсотни сильнейших теннисисток планеты 28 января 2019 года. С тех пор ей дважды приходилось покидать топ-50, однако каждый раз она возвращалась в этот элитный список.

Лучшим показателем в карьере Даяны остается 21-я позиция, которой она достигла 20 января 2020 года.

Кто из украинок удерживался в топ-50 дольше всех

До Ястремской подобным достижением могли похвастаться лишь три украинки. Лидером по количеству недель в топ-50 остается Элина Свитолина, второе место занимает Леся Цуренко, которая провела там 233 недели, а третье - Алена Бондаренко.

Рейтинг украинок с более 200 неделями в топ-50:

Элина Свитолина - 568 недель

Леся Цуренко - 233

Алена Бондаренко - 227

Даяна Ястремская - 200

Таким образом, если Ястремская сохранится в топ-50 еще в течение восьми месяцев, то уже в мае 2026 года сможет выйти на второе место среди украинок по продолжительности пребывания в первой полусотне рейтинга.