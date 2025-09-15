RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Даяна Ястремская провела 200 недель в топ-50 WTA: кто из украинок был там дольше

Даяна Ястремская (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала четвертой представительницей Украины, которой удалось провести не менее 200 недель в топ-50 мирового рейтинга WTA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Дорога к историческому результату

В свежем обновлении рейтинга WTA Даяна поднялась на одну строчку и сейчас занимает 32 место.

Ястремская впервые пробилась в полсотни сильнейших теннисисток планеты 28 января 2019 года. С тех пор ей дважды приходилось покидать топ-50, однако каждый раз она возвращалась в этот элитный список.

Лучшим показателем в карьере Даяны остается 21-я позиция, которой она достигла 20 января 2020 года.

Кто из украинок удерживался в топ-50 дольше всех

До Ястремской подобным достижением могли похвастаться лишь три украинки. Лидером по количеству недель в топ-50 остается Элина Свитолина, второе место занимает Леся Цуренко, которая провела там 233 недели, а третье - Алена Бондаренко.

Рейтинг украинок с более 200 неделями в топ-50:

  • Элина Свитолина - 568 недель
  • Леся Цуренко - 233
  • Алена Бондаренко - 227
  • Даяна Ястремская - 200

Таким образом, если Ястремская сохранится в топ-50 еще в течение восьми месяцев, то уже в мае 2026 года сможет выйти на второе место среди украинок по продолжительности пребывания в первой полусотне рейтинга.

Ранее мы писали, что сборная Украины начала тренировку перед финалом Кубка Билли Джин Кинг.

Кроме того, смотрите видео эффектного удара Ястремской, который WTA признала лучшим в июле.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаТеннисДаяна Ястремская