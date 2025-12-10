Дати вступу України до ЄС немає, але Кабмін хоче завершити переговори у 2028 році, - ЄК

Терміни вступу України до ЄС залежать від реалізації реформ. При цьому український уряд заявив про намір завершити переговори про вступ до кінця 2028 року.
Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє в коментарі РБК-Україна.
"Попри невпинну агресивну війну Росії, Україна залишається рішуче відданою своєму шляху до вступу в ЄС, успішно завершивши скринінг та просунувшись у ключових реформах", - зазначив Мерсьє.
За його словами, Україна ухвалила дорожні карти щодо верховенства права, державного управління та функціонування демократичних інституцій, а також план дій щодо національних меншин, який Комісія оцінила позитивно.
"Україна виконала умови, необхідні для відкриття 3 кластерів – за напрямами "фундаментальні питання", "зовнішні відносини" та "внутрішній ринок", - додав речник Єврокомісії.
При цьому він також підкреслив, що Єврокомісія очікує від України виконання умов для відкриття решти трьох кластерів і працює над тим, щоб Рада була в змозі просунутись із відкриттям усіх кластерів до кінця року.
"Український уряд заявив про намір завершити переговори про вступ до кінця 2028 року. Комісія віддана підтримці цієї амбітної мети, але вважає, що для її досягнення необхідне пришвидшення темпів реформ, зокрема щодо фундаментальних питань, передусім верховенства права", - додав Мерсьє.
Представник ЄК також зазначив, що заздалегідь визначених термінів немає. Процес вступу залежить від реалізації реформ і демонстрації сталості результатів.
"Вступ є процесом, заснованим на заслугах. Кожен кандидат має приєднатися тоді, коли він готовий, коли виконує умови та критерії, закріплені в договорах ЄС, включно з копенгагенськими критеріями", - підсумував Мерсьє.
Нагадаємо, раніше єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Єврокомісія працює над відкриттям переговорних кластерів щодо вступу України та Молдови до ЄС уже наприкінці листопада.
Водночас Європейський Союз досі не може офіційно розпочати переговори з Україною через вето Угорщини, яке залишається ключовою перепоною.
На початку листопада Європейська комісія представила звіт у межах "Пакета розширення ЄС", де відзначила значний прогрес України в реалізації необхідних реформ.
Президент Володимир Зеленський різко розкритикував прем’єра Угорщини Віктора Орбана за блокування євроінтеграційного руху України й пов’язав його позицію з політичними мотивами. За словами Зеленського, електорат Орбана налаштований опозиційно до більшості рішень ЄС, що й впливає на дії угорського уряду.