Дати вступу України до ЄС немає, але Кабмін хоче завершити переговори у 2028 році, - ЄК

"Попри невпинну агресивну війну Росії, Україна залишається рішуче відданою своєму шляху до вступу в ЄС, успішно завершивши скринінг та просунувшись у ключових реформах", - зазначив Мерсьє.

За його словами, Україна ухвалила дорожні карти щодо верховенства права, державного управління та функціонування демократичних інституцій, а також план дій щодо національних меншин, який Комісія оцінила позитивно.

"Україна виконала умови, необхідні для відкриття 3 кластерів – за напрямами "фундаментальні питання", "зовнішні відносини" та "внутрішній ринок", - додав речник Єврокомісії.

При цьому він також підкреслив, що Єврокомісія очікує від України виконання умов для відкриття решти трьох кластерів і працює над тим, щоб Рада була в змозі просунутись із відкриттям усіх кластерів до кінця року.

"Український уряд заявив про намір завершити переговори про вступ до кінця 2028 року. Комісія віддана підтримці цієї амбітної мети, але вважає, що для її досягнення необхідне пришвидшення темпів реформ, зокрема щодо фундаментальних питань, передусім верховенства права", - додав Мерсьє.

Представник ЄК також зазначив, що заздалегідь визначених термінів немає. Процес вступу залежить від реалізації реформ і демонстрації сталості результатів.

"Вступ є процесом, заснованим на заслугах. Кожен кандидат має приєднатися тоді, коли він готовий, коли виконує умови та критерії, закріплені в договорах ЄС, включно з копенгагенськими критеріями", - підсумував Мерсьє.