Даты вступления Украины в ЕС нет, но Кабмин хочет завершить переговоры в 2028 году, - ЕК

"Несмотря на неустанную агрессивную войну России, Украина остается решительно преданной своему пути к вступлению в ЕС, успешно завершив скрининг и продвинувшись в ключевых реформах", - отметил Мерсье.

По его словам, Украина приняла дорожные карты по верховенству права, государственного управления и функционирования демократических институтов, а также план действий по национальным меньшинствам, который Комиссия оценила положительно.

"Украина выполнила условия, необходимые для открытия 3 кластеров - по направлениям "фундаментальные вопросы", "внешние отношения" и "внутренний рынок", - добавил представитель Еврокомиссии.

При этом он также подчеркнул, что Еврокомиссия ожидает от Украины выполнения условий для открытия остальных трех кластеров и работает над тем, чтобы Рада была в состоянии продвинуться с открытием всех кластеров до конца года.

"Украинское правительство заявило о намерении завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года. Комиссия привержена поддержке этой амбициозной цели, но считает, что для ее достижения необходимо ускорение темпов реформ, в частности по фундаментальным вопросам, прежде всего верховенства права", - добавил Мерсье.

Представитель ЕК также отметил, что заранее определенных сроков нет. Процесс вступления зависит от реализации реформ и демонстрации устойчивости результатов.

"Вступление является процессом, основанным на заслугах. Каждый кандидат должен присоединиться тогда, когда он готов, когда выполняет условия и критерии, закрепленные в договорах ЕС, включая копенгагенские критерии", - подытожил Мерсье.