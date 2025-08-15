Дата перемоги над більшовиками: Туск назвав 15 серпня хорошим днем для переговорів з РФ

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає 15 серпня хорошим днем для переговорів із РФ, адже саме цього дня 105 років тому Польща зупинила наступ більшовиків на Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Туска в соцмережі X (Twitter).

За словами Туска, 15 серпня - гарний день для переговорів з Росією про війну та мир.

"Цього дня, 105 років тому, під час Варшавської битви, Червона Армія зупинила свій наступ на Європу. На щастя, ми не знали, що Росія "непереможна" - і ми їх перемогли. Мир через силу, нічого більше, - наголосив польській прем'єр.

Варшавська битва 1920 року

Це ключовий епізод польсько-радянської війни 1919-1921 років, який відбувався у серпні 1920 року та завершився перемогою Польщі.

Битва почалася на підступах до Варшави, коли Червона Армія намагалася прорватися вглиб Європи після революційної експансії радянської Росії.

Польські війська під командуванням Юзефа Пілсудського організували оборону столиці та контрнаступ, який став відомий як "чудо на Віслі".

15 серпня 1920 року польська армія розпочала вирішальний контрнаступ, що дозволив зупинити радянський прорив і завдати серйозної поразки більшовицьким військам.

Завдяки успіху в Варшавській битві Польща змогла забезпечити свою незалежність і перешкодити поширенню радянської революції в Центральній та Західній Європі.