Дата перемоги над більшовиками: Туск назвав 15 серпня хорошим днем для переговорів з РФ
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає 15 серпня хорошим днем для переговорів із РФ, адже саме цього дня 105 років тому Польща зупинила наступ більшовиків на Європу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Туска в соцмережі X (Twitter).
За словами Туска, 15 серпня - гарний день для переговорів з Росією про війну та мир.
"Цього дня, 105 років тому, під час Варшавської битви, Червона Армія зупинила свій наступ на Європу. На щастя, ми не знали, що Росія "непереможна" - і ми їх перемогли. Мир через силу, нічого більше, - наголосив польській прем'єр.
Варшавська битва 1920 року
Це ключовий епізод польсько-радянської війни 1919-1921 років, який відбувався у серпні 1920 року та завершився перемогою Польщі.
Битва почалася на підступах до Варшави, коли Червона Армія намагалася прорватися вглиб Європи після революційної експансії радянської Росії.
Польські війська під командуванням Юзефа Пілсудського організували оборону столиці та контрнаступ, який став відомий як "чудо на Віслі".
15 серпня 1920 року польська армія розпочала вирішальний контрнаступ, що дозволив зупинити радянський прорив і завдати серйозної поразки більшовицьким військам.
Завдяки успіху в Варшавській битві Польща змогла забезпечити свою незалежність і перешкодити поширенню радянської революції в Центральній та Західній Європі.
Саміт на Алясці та свято у Польщі
Сьогодні, 15 серпня, лідери США Дональд Трамп та РФ Володимир Путін зустрінуться на Алясці, щоб обговорити можливе завершення війни РФ проти України.
Проте напередодні зустрічі більшість американців не вірять у здатність президента Дональда Трампа ухвалити мудре рішення щодо війни між Росією та Україною.
Що цікаво, минулого тижня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що війна Росії проти України може бути заморожена незабаром. За його словами, це може відбутися "скоріше раніше, ніж пізніше".
До речі, сьогодні 15 серпня у Польщі відзначають важливе державне свято - День польського війська.
Докладніше про походження свята та його традиції, - читайте в матеріалі РБК-Україна.